https://crimea.ria.ru/20240331/zelenskiy-khochet-blitskriga--ekspert-o-naznachenii-danilova-v-moldaviyu-1136171803.html

Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию

Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию

Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T20:02

2024-03-31T20:02

2024-03-31T20:02

эксклюзивы риа новости крым

алексей данилов

игорь шатров

мнения

владимир зеленский (президент украины)

приднестровье

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0c/1125821761_0:56:1024:632_1920x0_80_0_0_28ed422b0f9c9fd3063353892821e8be.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку ему нужны победы, а в зоне СВО он их добиться не может. Об этом, комментируя назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова на пост посла в Молдавии, сказал РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение посла в Молдавии. Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, назначив на это место Александра Литвиненко, который занимал до этого пост главы службы внешней разведки.При этом политолог не исключил, что "Украина может пойти на какие-то действия в отношении Приднестровья, но для этого ей надо четко договориться о позиции с Кишиневом". Кроме того, вполне возможно, что Данилова просто "убрали из-под града критики" из-за его высказываний, предположил Шатров."Вероятность того, что приднестровский сценарий будет реализовываться тоже этим летом (не исключена – ред.) Потому что Зеленскому нужны победы, и, если на восточном, скажем так, фронте, сейчас у него нет таких результатов, он может рассчитывать на блицкриг. Ведь в Приднестровье находится очень незначительный контингент российских войск, и это жители Приднестровья, которые служат в российской армии. И при этом там есть огромный, очень опасный военный объект – это военные склады в селе Колбасна. Наверное, здесь самые большие в Европе запасы вооружения, собранные в одном месте. И в принципе, попробовать шантажировать вероятностью уничтожения этого объекта и Россию, и Европу – такая идиотская мысль может прийти в голову Зеленскому", – заключил Шатров.В то же время, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Зеленский отправил Данилова послом в Молдавию просто потому, что в другие страны его просто не приняли бы.Алексей Данилов был секретарем СНБО Украины с октября 2019 года. До этого был замдиректора Института европейской интеграции и развития. В 1994-1997 годах значился мэром Луганска. С этой должности его уволили за совмещение государственного поста с ведением бизнеса, а также за финансовые махинации.Некоторое время в период президентства Виктора Ющенко руководил Луганской областной государственной администрацией. Избирался народным депутатом Верховной рады V созыва.Вернулся в политику после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.В должности секретаря СНБО "прославился", в основном, своими русофобскими и неонацистскими взглядами и заявлениями. В частности, он называл русских "варварами" и призывал к полному их уничтожению, обещал провести жесткую люстрацию крымчан после захвата полуострова Украиной, а также говорил о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – ПесковПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе

приднестровье

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей данилов, игорь шатров, мнения, владимир зеленский (президент украины), приднестровье, молдавия