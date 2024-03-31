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Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию - РИА Новости Крым, 31.03.2024
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Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240331/zelenskiy-khochet-blitskriga--ekspert-o-naznachenii-danilova-v-moldaviyu-1136171803.html
Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию
Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию
Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T20:02
2024-03-31T20:02
эксклюзивы риа новости крым
алексей данилов
игорь шатров
мнения
владимир зеленский (президент украины)
приднестровье
молдавия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку ему нужны победы, а в зоне СВО он их добиться не может. Об этом, комментируя назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова на пост посла в Молдавии, сказал РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение посла в Молдавии. Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, назначив на это место Александра Литвиненко, который занимал до этого пост главы службы внешней разведки.При этом политолог не исключил, что "Украина может пойти на какие-то действия в отношении Приднестровья, но для этого ей надо четко договориться о позиции с Кишиневом". Кроме того, вполне возможно, что Данилова просто "убрали из-под града критики" из-за его высказываний, предположил Шатров."Вероятность того, что приднестровский сценарий будет реализовываться тоже этим летом (не исключена – ред.) Потому что Зеленскому нужны победы, и, если на восточном, скажем так, фронте, сейчас у него нет таких результатов, он может рассчитывать на блицкриг. Ведь в Приднестровье находится очень незначительный контингент российских войск, и это жители Приднестровья, которые служат в российской армии. И при этом там есть огромный, очень опасный военный объект – это военные склады в селе Колбасна. Наверное, здесь самые большие в Европе запасы вооружения, собранные в одном месте. И в принципе, попробовать шантажировать вероятностью уничтожения этого объекта и Россию, и Европу – такая идиотская мысль может прийти в голову Зеленскому", – заключил Шатров.В то же время, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Зеленский отправил Данилова послом в Молдавию просто потому, что в другие страны его просто не приняли бы.Алексей Данилов был секретарем СНБО Украины с октября 2019 года. До этого был замдиректора Института европейской интеграции и развития. В 1994-1997 годах значился мэром Луганска. С этой должности его уволили за совмещение государственного поста с ведением бизнеса, а также за финансовые махинации.Некоторое время в период президентства Виктора Ющенко руководил Луганской областной государственной администрацией. Избирался народным депутатом Верховной рады V созыва.Вернулся в политику после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.В должности секретаря СНБО "прославился", в основном, своими русофобскими и неонацистскими взглядами и заявлениями. В частности, он называл русских "варварами" и призывал к полному их уничтожению, обещал провести жесткую люстрацию крымчан после захвата полуострова Украиной, а также говорил о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский.Читайте также на РИА Новости Крым:Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет ПриднестровьеПодавление Приднестровья Молдавией чревато катастрофой – ПесковПриднестровский вариант: могут ли ВСУ пойти на провокацию в регионе
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алексей данилов, игорь шатров, мнения, владимир зеленский (президент украины), приднестровье, молдавия
Зеленский хочет блицкрига – эксперт о назначении Данилова в Молдавию

Возможны провокации в Приднестровье – эксперт о назначении Данилова послом в Молдавию

20:02 31.03.2024
 
© AP Photo AP Photo/Ефрем ЛукацкийАлексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны,
Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© AP Photo AP Photo/Ефрем Лукацкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Зеленский может начать шантажировать как Россию, так и Европу уничтожением военных складов в селе Колбасна в Приднестровье, рассчитывая на блицкриг, поскольку ему нужны победы, а в зоне СВО он их добиться не может. Об этом, комментируя назначение экс-секретаря СНБО Алексея Данилова на пост посла в Молдавии, сказал РИА Новости Крым политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
Ранее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что бывший секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение посла в Молдавии. Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО, назначив на это место Александра Литвиненко, который занимал до этого пост главы службы внешней разведки.

"Новое назначение Данилова можно воспринимать по-разному. Вполне возможно, что это сделано для переведения общественного внимания на другие проблемы, либо для того, чтобы показать: возможности на Украине еще не исчерпаны", – сказал Шатров.

При этом политолог не исключил, что "Украина может пойти на какие-то действия в отношении Приднестровья, но для этого ей надо четко договориться о позиции с Кишиневом". Кроме того, вполне возможно, что Данилова просто "убрали из-под града критики" из-за его высказываний, предположил Шатров.
"Вероятность того, что приднестровский сценарий будет реализовываться тоже этим летом (не исключена – ред.) Потому что Зеленскому нужны победы, и, если на восточном, скажем так, фронте, сейчас у него нет таких результатов, он может рассчитывать на блицкриг. Ведь в Приднестровье находится очень незначительный контингент российских войск, и это жители Приднестровья, которые служат в российской армии. И при этом там есть огромный, очень опасный военный объект – это военные склады в селе Колбасна. Наверное, здесь самые большие в Европе запасы вооружения, собранные в одном месте. И в принципе, попробовать шантажировать вероятностью уничтожения этого объекта и Россию, и Европу – такая идиотская мысль может прийти в голову Зеленскому", – заключил Шатров.
В то же время, по мнению политолога Ростислава Ищенко, Зеленский отправил Данилова послом в Молдавию просто потому, что в другие страны его просто не приняли бы.

"Я думаю, это связано с тем, что его (Данилова – ред.) надо было куда-то отправлять. А куда отправишь такой "ценный" кадр? Более-менее приличные страны могут просто не принять, а Санду (Майя Санду, президент Республики Молдова – ред.) деваться некуда. Для нее Данилов "крупная фигура", – сказал Ищенко, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым.

Алексей Данилов был секретарем СНБО Украины с октября 2019 года. До этого был замдиректора Института европейской интеграции и развития. В 1994-1997 годах значился мэром Луганска. С этой должности его уволили за совмещение государственного поста с ведением бизнеса, а также за финансовые махинации.
Некоторое время в период президентства Виктора Ющенко руководил Луганской областной государственной администрацией. Избирался народным депутатом Верховной рады V созыва.
Вернулся в политику после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.
В должности секретаря СНБО "прославился", в основном, своими русофобскими и неонацистскими взглядами и заявлениями. В частности, он называл русских "варварами" и призывал к полному их уничтожению, обещал провести жесткую люстрацию крымчан после захвата полуострова Украиной, а также говорил о том, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины и вместо него стоит изучать английский.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымАлексей ДаниловИгорь ШатровМненияВладимир Зеленский (президент Украины)ПриднестровьеМолдавия
 
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