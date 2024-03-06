Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье
Молдавия заморозила договор об оружии в Европе в угоду Западу - политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Договор об обычных вооружениях в Европе фактически не соблюдался Молдавией и ранее, а его приостановка - скорее политический демарш в угоду Западу, чем конструктивное действие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.
Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение в среду было одобрено на заседании кабинета министров страны.
"Приостановление этого договора - не столь критическая ситуация, поскольку фактически они его и так не соблюдали. Это скорее политический демарш, чем какое-то конструктивное действие", - считает Кошкин.
Он также напомнил о недавнем обращении Приднестровья к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии.
"Если выстроить в ряд эти сообщения - сначала экономическая блокада, потом приостановка договора об обычных вооружениях - можно говорить о том, что идет некая эскалация. Но это, скорее, лежит в политической плоскости: Майя Санду (президент Республики Молдова - ред.) фокусирует на себе внимание, нагнетает, исходя из того, что она ориентирована на Запад. Цель - чтобы Запад это все увидел и оценил", - рассуждает политолог.
При этом такие шаги Молдавии все же вызывают опасения, хотя в данный момент наихудший вариант - попытку вооруженного захвата Приднестровья - можно рассматривать только теоретически, поскольку этот сценарий изначально планировалось реализовывать при помощи украинских боевиков, которые сейчас терпят провалы на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, напомнил эксперт.
"На сегодняшний день мы все-таки считаем, что все находится в высокой степени напряжения, но напряжения стабильного, не переходящего в вооруженный конфликт", - считает собеседник агентства.
Украина и поддерживающие ее страны НАТО уже пытались разыгрывать "приднестровскую" карту весной 2023 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в мае заявлял молдавским СМИ, что "Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ". Тогда же в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья.
Российские эксперты оценили такие заявления как намеренную провокацию с целью спровоцировать Россию и власти Приднестровья на ответные действия.
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