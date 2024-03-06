https://crimea.ria.ru/20240306/zamorozka-moldaviey-dogovora-ob-oruzhii-v-evrope-chto-zhdet-pridnestrove-1135458818.html

Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Заморозка Молдавией договора об оружии в Европе: что ждет Приднестровье

Договор об обычных вооружениях в Европе фактически не соблюдался Молдавией и ранее, а его приостановка - скорее политический демарш в угоду Западу, чем... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T15:05

2024-03-06T15:05

2024-03-06T15:05

эксклюзивы риа новости крым

обострение ситуации в приднестровье

приднестровье

украина

мнения

андрей кошкин

в мире

политика

молдавия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/0c/1119789774_0:277:3072:2005_1920x0_80_0_0_8bd952fb316dad94016ea6b1f231a309.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Договор об обычных вооружениях в Европе фактически не соблюдался Молдавией и ранее, а его приостановка - скорее политический демарш в угоду Западу, чем конструктивное действие. Такое мнение РИА Новости Крым выразил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.Молдавия приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение в среду было одобрено на заседании кабинета министров страны. Он также напомнил о недавнем обращении Приднестровья к России за помощью в связи с экономической блокадой со стороны Молдавии. "Если выстроить в ряд эти сообщения - сначала экономическая блокада, потом приостановка договора об обычных вооружениях - можно говорить о том, что идет некая эскалация. Но это, скорее, лежит в политической плоскости: Майя Санду (президент Республики Молдова - ред.) фокусирует на себе внимание, нагнетает, исходя из того, что она ориентирована на Запад. Цель - чтобы Запад это все увидел и оценил", - рассуждает политолог.При этом такие шаги Молдавии все же вызывают опасения, хотя в данный момент наихудший вариант - попытку вооруженного захвата Приднестровья - можно рассматривать только теоретически, поскольку этот сценарий изначально планировалось реализовывать при помощи украинских боевиков, которые сейчас терпят провалы на линии боевого соприкосновения в зоне СВО, напомнил эксперт.Украина и поддерживающие ее страны НАТО уже пытались разыгрывать "приднестровскую" карту весной 2023 года. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в мае заявлял молдавским СМИ, что "Украина видит риски по Приднестровью и поэтому держит войска у его границ". Тогда же в СМИ распространилась информация о том, что ВСУ якобы совершили переброску части сил в Одесскую область для провокации против Приднестровья. Российские эксперты оценили такие заявления как намеренную провокацию с целью спровоцировать Россию и власти Приднестровья на ответные действия. Читайте также на РИА Новости Крым:Москва пообещала рассмотреть просьбу Приднестровья о помощи"Не хотят – не надо": Путин о присутствии Молдовы в составе СНГКак Запад использует Молдавию в военном "пасьянсе" против России

приднестровье

украина

молдавия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обострение ситуации в приднестровье, приднестровье, украина, мнения, андрей кошкин, в мире, политика, молдавия