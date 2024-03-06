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Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости Крым, 06.03.2024
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Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны... РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T13:30
2024-03-06T13:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа.Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства – участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.В ноябре прошлого года стало известно о приостановке участия государств-членов НАТО в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В дипведомстве заявили, что не видят возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока наглядно показали свою недоговороспособность.В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитДенонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения – МедведевЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
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молдавия, новости, политика, в мире, довсе, оружие, европа
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Молдавия приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе

13:30 06.03.2024 (обновлено: 13:32 06.03.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 06.03.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа.

"Учитывая коренное изменение обстоятельств, произошедших по сравнению с существовавшими на момент заключения Договора об обычных вооруженных силах в Европе, подписанного в Париже 19 ноября 1990 года, Молдавия приостанавливает действие Договора с возможностью возвращения к его реализации позднее", – цитирует РИА Новости госсекретаря минобороны Молдавии.

Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства – участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.
В ноябре прошлого года стало известно о приостановке участия государств-членов НАТО в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.
Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В дипведомстве заявили, что не видят возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока наглядно показали свою недоговороспособность.
В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.

В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Документ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.
Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.
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