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Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ - РИА Новости Крым, 06.03.2024

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны... РИА Новости Крым, 06.03.2024

2024-03-06T13:30

2024-03-06T13:30

2024-03-06T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости Крым. Правительство Молдавии одобрило приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил госсекретарь Министерства обороны страны Валерий Мижа.Решение молдавского правительства вступит в силу через 150 дней после того, как уведомление получат государства – участники договора. Сначала его передадут на утверждение парламента, а затем и президента Молдавии Майи Санду.В ноябре прошлого года стало известно о приостановке участия государств-членов НАТО в ДОВСЕ после выхода России из соглашения.Россия в полночь на 7 ноября окончательно завершила процедуру выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. В дипведомстве заявили, что не видят возможности заключить со странами НАТО договоренности в сфере контроля над вооружениями, поскольку власти стран блока наглядно показали свою недоговороспособность.В министерстве констатировали, что на данном этапе никакие договоренности с Западом в сфере контроля над вооружениями невозможны. В МИД также указали, что соответствующий диалог мог бы возродиться при условии возвращения Запада к конструктивным и реалистичным позициям.В чем суть Договора об обычных вооруженных силах в ЕвропеДокумент был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. артсистем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, он был подписан в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Читайте также на РИА Новости Крым:РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значитДенонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения – МедведевЖесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

молдавия, новости, политика, в мире, довсе, оружие, европа