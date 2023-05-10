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РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значит

РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значит - РИА Новости Крым, 10.05.2023

РФ денонсирует Договор об обычных вооружениях в Европе: что это значит

Денонсацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе... РИА Новости Крым, 10.05.2023

2023-05-10T15:46

2023-05-10T15:46

2023-05-10T15:46

россия

нато

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оружие

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. Денонсацией Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Россия убирает с повестки не отвечающий реалиям документ, но не ставит точку в вопросе диалога о контроле над обычными вооружениями. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.В среду президент России Владимир Путин назначил заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова своим официальным представителем при рассмотрении вопроса о денонсации ДОВСЕ. В настоящее время участие России в Договоре приостановлено.Исторический анахронизм уходит в прошлоеСенатор напомнил, что ДОВСЕ, который устанавливал ограничения на обычные вооружения (танки, бронемашины, артиллерию, авиацию) был подписан в 1990 году между странами НАТО и тогда еще СССР и его союзниками по Варшавскому договору.В 1999 году на саммите ОБСЕ был подписан обновленный вариант соглашения, который подписали 30 стран, но ратифицировали только четыре – Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. А страны НАТО под совершенно надуманными предлогами, не имевшими к ДОВСЕ никакого отношения, отказались ратифицировать договор."Речь шла о российских базах в Грузии, которые мы в итоге вывели на год раньше срока, и о небольшом российском контингенте, охраняющем оружейные склады в Приднестровье, что также было бы решено, если бы Запад не заставил власти Молдавии отозвать согласие под так называемым "меморандумом Козака", - пояснил вице-спикер Совфеда.В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ до тех пор, пока страны НАТО "не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ". Однако, констатировал Косачев, с тех пор члены Североатлантического альянса не только не ратифицировали документ, но и многократно ухудшили ситуацию. Речь идет не только о поставках оружия Украине, но и о размещении американских войск и вооружений в Европе, в частности, в Косово, не считая это нарушением ДОВСЕ.В чем суть Договора об обычных вооружениях в ЕвропеДоговор был подписан 19 ноября 1990 года в Париже полномочными представителями 16 государств-участников НАТО и шести государств-участников Варшавского договора (ОВД). ДОВСЕ вступил в силу 9 ноября 1992 года. Документ вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Каждый блок обязался сократить количество военной техники в Европе до 20 тыс. танков, 30 тыс. бронемашин, 20 тыс. арт-систем, 6,8 тыс. самолетов и 2 тыс. вертолетов.Впоследствии по инициативе России было разработано Соглашение об адаптации Договора об обычных вооруженных силах в Европе, которое было подписано в 1999 году. Согласно этому документу, лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Однако Соглашение об адаптации ДОВСЕ было ратифицировано только Белоруссией, Казахстаном, Россией и Украиной и так и не вступило в силу из-за надуманных претензий к России со стороны натовских стран.Практически сразу же после подписания Соглашения об адаптации ДОВСЕ они под воздействием США взяли курс на затягивание процесса введения этого документа в действие.В 2007 году Россия приостановила действие Договора, но до 2015 года продолжала принимать участие в заседаниях Совместной консультативной группы по ДОВСЕ.Читайте также на РИА Новости Крым:Договоры Совета Европы для России больше не действуют – законГосдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВНаступили на мозоль: эксперт о реакции Запада на решение России по ДСНВ

https://crimea.ria.ru/20230502/shoygu-v-rossii-nachalsya-seriynyy-vypusk-noveyshikh-vidov-vooruzheniya-dlya-svo-1128477777.html

https://crimea.ria.ru/20230317/polsha-razmestit-himars-na-granitse-s-rossiey-1127604166.html

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россия, нато, сша, оружие, константин косачев, совет федерации, политика, безопасность, европа, новости