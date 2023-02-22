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Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ - РИА Новости Крым, 22.02.2023
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Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ
Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ - РИА Новости Крым, 22.02.2023
Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ
Госдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом... РИА Новости Крым, 22.02.2023
2023-02-22T12:05
2023-02-22T12:06
государственная дума рф
договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв)
закон и право
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Госдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин. Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства.Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона.По его словам, "прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов".Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО. Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем ответит Россия на поставки Украине дальнобойного оружия – ПутинПобедить Россию на поле боя невозможно – ПутинРоссия шаг за шагом будет решать задачи спецоперации - Путин
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государственная дума рф, договор о стратегических наступательных вооружениях (дснв), закон и право, новости
Госдума одобрила приостановку участия России в Договоре СНВ

Госдума приняла закон о приостановке участия России в Договоре СНВ

12:05 22.02.2023 (обновлено: 12:06 22.02.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Госдума в среду единогласно приняла закон о приостановлении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.
Законопроект накануне внес президент РФ Владимир Путин. Документом приостанавливается действие Договора, заключенного в Праге 8 апреля 2010 года. Решение о возобновлении ДСНВ будет принимать глава российского государства.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что сложившаяся обстановка — итог внешней политики Вашингтона.
По его словам, "прекратив соблюдать взятые на себя обязательства и отвергнув предложения нашей страны по вопросам глобальной безопасности, США разрушили архитектуру международной стабильности. Ввергли мир в состояние конфликтов и вызовов".
"Членам Конгресса США необходимо осознать созданную по вине Байдена ситуацию, а также возможные ее последствия", — он.
Президент России Владимир Путин во вторник выступил с посланием Федеральному Собранию. В частности, российский лидер заверил, что РФ "шаг за шагом аккуратно и последовательно" будет решать задачи СВО. Одним из наиболее резонансных в речи президента стало заявление о приостановке участия России в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.
Это решение Путин назвал вынужденным, оно было принято на фоне того, что ядерные державы продолжают развивать соответствующие вооружения и настаивают на доступе к российским ядерным объектам.
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