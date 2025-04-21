https://crimea.ria.ru/20250421/peredaval-dannye-o-voennykh-obektakh-rf-fsb-zaderzhala-zhitelya-simferopolya-1145838489.html

Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ

Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ

Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он собирал и передавал в СБУ... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T09:49

2025-04-21T09:49

2025-04-21T10:08

симферополь

новости

новости крыма

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

вербовка крымчан спецслужбами украины

украинские спецслужбы

сбу (служба безопасности украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/15/1145838623_2:0:1278:718_1920x0_80_0_0_1dcc4cccfdc033412a3fd8ea7b6f6e9a.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он собирал и передавал в СБУ данные о российских военных объектах.По данным ФСБ, к конфиденциальному сотрудничеству против РФ крымчанина привлекла Служба безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и с помощью иностранного интернет-мессенджера передавал украинской стороне данные о российских военных объектах на территории полуострова.Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Сейчас фигурант арестован, он дает признательные показания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Запорожской области получила 14 лет за госизменуШпионила и хранила взрывчатку – жительница Херсонщины пойдет под судЖитель Ялты получил срок за работу против безопасности России

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), вербовка крымчан спецслужбами украины, украинские спецслужбы, сбу (служба безопасности украины)