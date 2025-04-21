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Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ
Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ
Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он собирал и передавал в СБУ... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T09:49
2025-04-21T10:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он собирал и передавал в СБУ данные о российских военных объектах.По данным ФСБ, к конфиденциальному сотрудничеству против РФ крымчанина привлекла Служба безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и с помощью иностранного интернет-мессенджера передавал украинской стороне данные о российских военных объектах на территории полуострова.Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Сейчас фигурант арестован, он дает признательные показания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительница Запорожской области получила 14 лет за госизменуШпионила и хранила взрывчатку – жительница Херсонщины пойдет под судЖитель Ялты получил срок за работу против безопасности России
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РИА Новости Крым
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5
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96
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симферополь, новости, новости крыма, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), вербовка крымчан спецслужбами украины, украинские спецслужбы, сбу (служба безопасности украины)
Житель Симферополя задержан за передачу СБУ данных о военных объектах РФ

Житель Симферополя задержан за сотрудничество с украинскими спецслужбами – ФСБ

09:49 21.04.2025 (обновлено: 10:08 21.04.2025)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Житель Симферополя задержан за сотрудничество с иностранным государством. Как сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, он собирал и передавал в СБУ данные о российских военных объектах.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории республики Крым по подозрению в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством задержан гражданин Российской Федерации", – цитирует сообщение РИА Новости.

По данным ФСБ, к конфиденциальному сотрудничеству против РФ крымчанина привлекла Служба безопасности Украины. По заданию куратора он собирал и с помощью иностранного интернет-мессенджера передавал украинской стороне данные о российских военных объектах на территории полуострова.
Заведено дело по статье о сотрудничестве с иностранным государством. Сейчас фигурант арестован, он дает признательные показания. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
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СимферопольНовостиНовости КрымаФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Вербовка крымчан спецслужбами УкраиныУкраинские спецслужбыСБУ (Служба безопасности Украины)
 
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