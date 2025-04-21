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"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантах

"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантах - РИА Новости Крым, 21.04.2025

"Переломный день для всего Крыма": что изменил указ Путина о репатриантах

Указ президента РФ Владимира Путина о репатриантах, подписанный уже на следующий месяц после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, принес... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T07:45

2025-04-21T07:45

2025-04-21T07:45

эдип гафаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Указ президента РФ Владимира Путина о репатриантах, подписанный уже на следующий месяц после вхождения Крыма и Севастополя в состав России, принес межнациональный и межконфессиональный мир и согласие на полуостров, чего Украина не желала сделать за более чем двадцать лет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил председатель Комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям Эдип Гафаров.День переломный21 апреля 2014 года, президент России Владимир Путин подписал указ "О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития".Эдип Гафаров вспоминает, как он месяцем позже, в мае 2014 года, в составе крымской делегации встречался с президентом России Владимиром Путиным в Сочи."У нас началось настоящее обустройство реабилитированных народов. Была создана федеральная программа. В то время в нее вошли 67 объектов – инфраструктурные, школы, детсады, жилые дома", – рассказал Гафаров.Украина только заигрывалаСегодня это государственная программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", которая продлевается каждый пять лет и включает проекты, касающиеся районов компактного проживания репатриантов и их потомков, говорит глава комитета.И это именно то, чего не захотела сделать Украина за все время, которое у нее было, отметил он."Украина с нами заигрывала, но ей не нужно было это все приводить в соответствие. За 23 года они могли, конечно, принять закон, даже должны были это сделать в 1990-1991 годах, когда мы массово начали переезжать в Крым. Да, принимали программы, но они не выполнялись или выполнялись наполовину, на 30% и так далее", – говорит Эдип Гафаров.Ярким примером тому, по словам Гафарова, стала история строительства одной из школ в Симферополе, получившая название "школа четырех президентов"."Мы не могли достроить ее, а после 2014 года в течение полутора лет достроили. Нам дали финансирование, и 820 учеников ходят в современную школу, а (раньше) ездили из мест проживания в ближайший район", – вспоминает Гафаров.В этом наше единствоСегодня строительство всех запланированных ранее школ завершается, и они появляются одна за одной, говорит он."Буквально месяц назад мы сдали еще одну в Евпатории, массив Исмаил-Бей, на 480 учеников – новейшая, со всеми удобствами. Сейчас строится в Ак-Мечети (микрорайон Симферополя – ред.), и на следующий год здесь будет такая же хорошая школа, как в Евпатории, а рядом – детский садик. До этого была в Судаке построена школа. И везде, где необходимо, мы обязательно доведем все как положено", – поделился Гафаров.Он подчеркнул, что не только в местах компактного проживания реабилитированных граждан, а "в Крыму вообще очень хорошо строятся и школы, и детские сады", потому и нет очередности при приеме детей.Впечатляет и строительство жилых домов, добавил Гафаров."Недавно сдали 72-квартирный жилой дом в Джанкое, а в Феодосии сейчас идет передача в муниципальную собственность… Исмаил-Бей в Евпатории стал лучшим массивом компактного проживания. Все дороги в асфальте. И самое главное – канализация. Такие массивы, если будет эта программа работать, будут везде", – прокомментировал Гафаров.По его словам, сегодня микрорайонов компактного проживания репатриантов в Крыму порядка 200, раньше было 284, но некоторые объединились.Ни одного национального праздника в Крыму не пропустили, и это не для галочки, подчеркнул он."Везде принимаем участие и организовываем, а государство финансирует проведение всех этих мероприятий. Не нужно искать место, средства. Выделяются хорошие залы, Крымскотатарский театр всегда открыт, в школах проводим мероприятия разного характера, а сейчас Крымский федеральный университет подключился и Крымский юридический институт (филиал Университета прокуратуры Российской Федерации)", – поделился Гафаров.Все это вместе, по словам Гафарова, является "элементами межнациональных отношений", которые и "составляют межнациональное единство и дают нам межнациональное согласие".Понимают и будут уважатьИ хотя Крым пока не признан российским на международной арене, этот момент непременно наступит, уверен он."Потому что вот сидит русский, вот армянин, а вот крымский татарин, немец – и все мы вместе живем и развиваемся в Крыму. И уже все понимают, что сегодня лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Это видят и те, кто к нам приезжают. В том числе народные дипломаты, которые потом разносят эту информацию по миру. Да, пока не признают нас. Но такой момент наступит. И нас будут уважать", – заключил он.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трагическая страница истории: депортация народов Крыма Указ президента о репатриантах – что сделано в Крыму за 10 лет

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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