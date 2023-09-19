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Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией - РИА Новости Крым, 19.09.2023
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Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией - РИА Новости Крым, 19.09.2023
Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией
Недружественные действия Польши и Чехии вынуждают Минск принимать жесткие решения в интересах собственной государственности и Союзного государства... РИА Новости Крым, 19.09.2023
2023-09-19T19:16
2023-09-19T19:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Недружественные действия Польши и Чехии вынуждают Минск принимать жесткие решения в интересах собственной государственности и Союзного государства Россия-Беларусь. Такие решения – сигнал всему коллективному Западу о росте рисков во всей региональной системе безопасности, которые создают недружественные Белоруссии страны, вынуждая руководство страны принимать ответные меры. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов, комментируя решение руководства Республики о приостановке ДОВСЕ с Польшей и Чехией.Решение приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии принято во вторник белорусскими парламентариями. Это ответная мера Минска в отношении Праги и Варшавы, сообщает Sputnik Беларусь. Политолог напоминает о многолетней враждебной политике со стороны Польши и Чехии по отношению к Белоруссии, которая усугубилась с началом конфлика на Украине.Ранее в мае Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Приостановка действия ДОВСЕ позволяет размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - МедведевПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главноеЕвропарламент призвал арестовать Лукашенко
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мнения, денис денисов, беларусь, польша, чехия, довсе, новости
Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Эксперт объяснил решение Белоруссии о приостановке действие ДОВСЕ с Польшей и Чехией

19:16 19.09.2023
 
© РИА Новости . Егор Еремов / Перейти в фотобанкФлаг Белоруссии
Флаг Белоруссии - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
© РИА Новости . Егор Еремов
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Недружественные действия Польши и Чехии вынуждают Минск принимать жесткие решения в интересах собственной государственности и Союзного государства Россия-Беларусь. Такие решения – сигнал всему коллективному Западу о росте рисков во всей региональной системе безопасности, которые создают недружественные Белоруссии страны, вынуждая руководство страны принимать ответные меры. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов, комментируя решение руководства Республики о приостановке ДОВСЕ с Польшей и Чехией.
Решение приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии принято во вторник белорусскими парламентариями. Это ответная мера Минска в отношении Праги и Варшавы, сообщает Sputnik Беларусь.

"Договор регулирует количество и сосредоточение вооруженных сил. Отказ от него не будет нести непоправимых стратегических последствий, но это одно из звеньев цепи по обострению отношений, как двухсторонних с каждой из стран, так и в рамках региональной системы безопасности. Это важный сигнал Западу", – убежден Денисов.

Политолог напоминает о многолетней враждебной политике со стороны Польши и Чехии по отношению к Белоруссии, которая усугубилась с началом конфлика на Украине.

"Именно эти страны были ключевыми инструментами при попытке госпереворота в Белоруссии, непосредственно принимали решения, которые никак нельзя расценивать как дружественные. В этом отношении шаг Белоруссии логичен и в запасе есть еще большой диапазон подобных решений для определения жестких рамок взаимоотношения с этими странами. Это жесткая, но оправданная мера с сточки зрения белорусской государственности и интересов Союзного государства Россия-Белоруссия", – констатирует эксперт.

Ранее в мае Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Приостановка действия ДОВСЕ позволяет размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные регионы.
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