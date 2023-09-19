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Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией - РИА Новости Крым, 19.09.2023

Жесткий сигнал: зачем Беларусь денонсирует ДОВСЕ с Польшей и Чехией

Недружественные действия Польши и Чехии вынуждают Минск принимать жесткие решения в интересах собственной государственности и Союзного государства... РИА Новости Крым, 19.09.2023

2023-09-19T19:16

2023-09-19T19:16

2023-09-19T19:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен - РИА Новости Крым. Недружественные действия Польши и Чехии вынуждают Минск принимать жесткие решения в интересах собственной государственности и Союзного государства Россия-Беларусь. Такие решения – сигнал всему коллективному Западу о росте рисков во всей региональной системе безопасности, которые создают недружественные Белоруссии страны, вынуждая руководство страны принимать ответные меры. Такое мнение РИА Новости Крым выразил эксперт Финансового университета при правительстве РФ, политолог Денис Денисов, комментируя решение руководства Республики о приостановке ДОВСЕ с Польшей и Чехией.Решение приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии принято во вторник белорусскими парламентариями. Это ответная мера Минска в отношении Праги и Варшавы, сообщает Sputnik Беларусь. Политолог напоминает о многолетней враждебной политике со стороны Польши и Чехии по отношению к Белоруссии, которая усугубилась с началом конфлика на Украине.Ранее в мае Россия денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Приостановка действия ДОВСЕ позволяет размещать свои вооружения в любой точке страны, включая ее самые западные регионы.Читайте также на РИА Новости Крым:Денонсация ДОВСЕ: где Россия сможет разместить вооружения - МедведевПереговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главноеЕвропарламент призвал арестовать Лукашенко

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_35ffbe86e8b5f7e3ca35b0fa03e6d942.jpg.webp

мнения, денис денисов, беларусь, польша, чехия, довсе, новости