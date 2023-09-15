https://crimea.ria.ru/20230915/peregovory-putina-i-lukashenko-v-sochi-glavnoe-1131446538.html

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное

В Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны... РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T17:17

2023-09-15T17:17

2023-09-15T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика. Перечислим основные тезисы, озвученные Путиным и Лукашенко.Экономическое сотрудничество России и БелоруссииВзаимоотношения двух стран развиваются стабильно и надежно, особенно в сфере экономики, сказал Владимир Путин. Он озвучил, что товарооборот между странами растет и на данный момент достиг объема почти в 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом сферы услуг – 45 миллиардов. Президент России проинформировал белорусского коллегу о бюджетном процессе в РФ.В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что через год союзное государство России и Белоруссии может выйти на уровень экономики, который был до введения санкций.Про бензин и дизельное топливоРоссия и Белоруссия развивают сотрудничество в сфере поставок топлива. Ситуация на российско-белорусском рынке топлива на данный момент стабилизировалась, заявил Александр Лукашенко.По его словам, выполнено более 80% задач по интеграционному сотрудничеству, поставленных перед правительством на 2023 год.Для увеличения поставок на внутреннее потребление белорусский лидер пообещал сократить экспорт топлива – если это будет необходимо.Украинский вопросРоссия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но с той стороны нет по этому поводу конструктивных предложений, озвучил президент РФ Владимир Путин. Отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", а Россия не проявляет интереса к дипломатии, Путин сказал:Главные угрозы сегодня исходят не из России, а из Белого дома, сказал Путин."Несколько лет назад бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединенных Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый Дом. Сами об этом говорят. А ищут угрозу на стороне", – сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Сотрудничество с КНДРКомментируя визит в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына, Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с корейской республикой происходит в рамках международного права. Он пошутил, что готов "сотрудничать на троих" – Москва, Минск и Пхеньян.В свою очередь, Путин заявил, что "Корея – наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения". На просьбу журналистов прокомментировать слухи, что КНДР якобы отправит в зону СВО свой воинский контингент, президент ответил, что в этом нет нужды.Лукашенко увидел в этих слухах опасность: по его мнению, тиражирование их в западных СМИ может говорить о том, что европейцев и граждан США готовят к введению в Украину войск НАТО.О ходе СВОПо последним данным, уже около трехсот тысяч мужчин добровольно заключили контракт с Вооруженными Силами, и большинство из них руководствуются не материальными, а идеологическими соображениями. При этом российские подразделения в зоне СВО на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, сказал Путин.Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Садовое Херсонской области. ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS. Кроме того, силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестовать Лукашенко - политолог оценил резолюцию евродепутатовПутин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуостровеПутин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября

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