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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное
В Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T17:17
2023-09-15T17:17
владимир путин (политик)
политика
россия
белоруссия
в мире
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
сочи
экономика
кндр (северная корея)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика. Перечислим основные тезисы, озвученные Путиным и Лукашенко.Экономическое сотрудничество России и БелоруссииВзаимоотношения двух стран развиваются стабильно и надежно, особенно в сфере экономики, сказал Владимир Путин. Он озвучил, что товарооборот между странами растет и на данный момент достиг объема почти в 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом сферы услуг – 45 миллиардов. Президент России проинформировал белорусского коллегу о бюджетном процессе в РФ.В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что через год союзное государство России и Белоруссии может выйти на уровень экономики, который был до введения санкций.Про бензин и дизельное топливоРоссия и Белоруссия развивают сотрудничество в сфере поставок топлива. Ситуация на российско-белорусском рынке топлива на данный момент стабилизировалась, заявил Александр Лукашенко.По его словам, выполнено более 80% задач по интеграционному сотрудничеству, поставленных перед правительством на 2023 год.Для увеличения поставок на внутреннее потребление белорусский лидер пообещал сократить экспорт топлива – если это будет необходимо.Украинский вопросРоссия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но с той стороны нет по этому поводу конструктивных предложений, озвучил президент РФ Владимир Путин. Отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", а Россия не проявляет интереса к дипломатии, Путин сказал:Главные угрозы сегодня исходят не из России, а из Белого дома, сказал Путин."Несколько лет назад бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединенных Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый Дом. Сами об этом говорят. А ищут угрозу на стороне", – сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Сотрудничество с КНДРКомментируя визит в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына, Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с корейской республикой происходит в рамках международного права. Он пошутил, что готов "сотрудничать на троих" – Москва, Минск и Пхеньян.В свою очередь, Путин заявил, что "Корея – наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения". На просьбу журналистов прокомментировать слухи, что КНДР якобы отправит в зону СВО свой воинский контингент, президент ответил, что в этом нет нужды.Лукашенко увидел в этих слухах опасность: по его мнению, тиражирование их в западных СМИ может говорить о том, что европейцев и граждан США готовят к введению в Украину войск НАТО.О ходе СВОПо последним данным, уже около трехсот тысяч мужчин добровольно заключили контракт с Вооруженными Силами, и большинство из них руководствуются не материальными, а идеологическими соображениями. При этом российские подразделения в зоне СВО на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, сказал Путин.Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Садовое Херсонской области. ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS. Кроме того, силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.Читайте также на РИА Новости Крым:Арестовать Лукашенко - политолог оценил резолюцию евродепутатовПутин и Ким Чен Ын обсудили ситуацию в Европе и на Корейском полуостровеПутин внес законопроект о праздновании Дня воссоединения 30 сентября
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владимир путин (политик), политика, россия, белоруссия, в мире, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, сочи, экономика, кндр (северная корея), федеральный бюджет, союзное государство, украина, топливо, бензин
Переговоры Путина и Лукашенко в Сочи: главное

Поставки топлива и "сотрудничество на троих": о чем говорили Путин с Лукашенко

17:17 15.09.2023
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Встреча президента РФ В. Путина с президентом Белоруссии А. Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен - РИА Новости Крым. В Сочи состоялась встреча президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко. Как было заявлено накануне, во время переговоров стороны планировали обсудить международную повестку и экономическое сотрудничество. В частности, лидеры двух стран говорили о реализации общих задач в сельском хозяйстве и промышленности, а также о совместных шагах по импортозамещению. Главными темами совместной пресс-конференции стали развитие российско-белорусских отношений, ситуация на Украине и международные отношения, ход СВО, состояние экономики союзного государства, сотрудничество в области поставок бензина и дизельного топлива и энергетика. Перечислим основные тезисы, озвученные Путиным и Лукашенко.

Экономическое сотрудничество России и Белоруссии

Взаимоотношения двух стран развиваются стабильно и надежно, особенно в сфере экономики, сказал Владимир Путин. Он озвучил, что товарооборот между странами растет и на данный момент достиг объема почти в 44 миллиарда долларов, а по белорусским данным с учетом сферы услуг – 45 миллиардов. Президент России проинформировал белорусского коллегу о бюджетном процессе в РФ.

"У нас все стабильно, надежно, что не может не радовать", – сказал Путин.

В свою очередь, Александр Лукашенко заявил, что через год союзное государство России и Белоруссии может выйти на уровень экономики, который был до введения санкций.

"Пытались нас крепко наклонить – ничего не получилось. Мы как-то мобилизовались, даже неожиданно. И для Вас, и я не ожидал, что мы можем выстоять. Да, беднее немножко живем, чуть-чуть совсем, но я думаю, что будущий год у нас будет хорошим, и мы выйдем на досанкционный период работы нашей экономики," – подчеркнул Лукашенко.

Про бензин и дизельное топливо

Россия и Белоруссия развивают сотрудничество в сфере поставок топлива. Ситуация на российско-белорусском рынке топлива на данный момент стабилизировалась, заявил Александр Лукашенко.
По его словам, выполнено более 80% задач по интеграционному сотрудничеству, поставленных перед правительством на 2023 год.

"Были не то что перебои, но некоторые сложности на рынке по топливу, – напомнил Лукашенко. – Стабилизировали ситуацию – поставили столько, сколько надо было Российской Федерации, сколько правительство попросило. По-моему, по 60 тысяч (тонн – ред.) дизтоплива и бензина. Ситуацию стабилизируем на наших общих рынках".

Для увеличения поставок на внутреннее потребление белорусский лидер пообещал сократить экспорт топлива – если это будет необходимо.

Украинский вопрос

Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но с той стороны нет по этому поводу конструктивных предложений, озвучил президент РФ Владимир Путин. Отвечая на слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что "для танго нужны двое", а Россия не проявляет интереса к дипломатии, Путин сказал:
"Танго – это, конечно, хорошо, но я думаю, что для Украины важно гопак не забыть. А то так будут все время под чужую дудку плясать. А плясать, скорее всего, так или иначе всем придется барыню или в лучшем случае казачка".
Главные угрозы сегодня исходят не из России, а из Белого дома, сказал Путин.
"Несколько лет назад бывший министр обороны, по-моему, господин Гейтс сказал, что самая большая угроза для самих Соединенных Штатов исходит с территории, где находится Капитолий, по-моему, или Белый Дом. Сами об этом говорят. А ищут угрозу на стороне", – сказал Путин во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Сотрудничество с КНДР

Комментируя визит в РФ лидера КНДР Ким Чен Ына, Александр Лукашенко отметил, что сотрудничество с корейской республикой происходит в рамках международного права. Он пошутил, что готов "сотрудничать на троих" – Москва, Минск и Пхеньян.
В свою очередь, Путин заявил, что "Корея – наш сосед, с соседями мы так или иначе должны выстраивать добрососедские отношения". На просьбу журналистов прокомментировать слухи, что КНДР якобы отправит в зону СВО свой воинский контингент, президент ответил, что в этом нет нужды.
"Я пару дней назад сказал, что мужчины, воины наши, подписали контракты с Вооруженными силами России, 270 тысяч, но это уже были данные устаревшие. Вот сегодня утром доложили — 300 тысяч подписано контрактов людьми, которые, я хочу подчеркнуть, готовы жизнью пожертвовать в интересах своей родины, защищая интересы России", — сказал глава государства.
Лукашенко увидел в этих слухах опасность: по его мнению, тиражирование их в западных СМИ может говорить о том, что европейцев и граждан США готовят к введению в Украину войск НАТО.

О ходе СВО

По последним данным, уже около трехсот тысяч мужчин добровольно заключили контракт с Вооруженными Силами, и большинство из них руководствуются не материальными, а идеологическими соображениями. При этом российские подразделения в зоне СВО на 85-90% укомплектованы современными образцами вооружения, сказал Путин.

"Формируемые подразделения укомплектовываются современными образцами вооружения и техники, некоторые укомплектованы уже на 85–90 процентов", – подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов 126 бригады территориальной обороны в районе населенного пункта Садовое Херсонской области. ПВО за сутки сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS. Кроме того, силами Черноморского флота в течение прошедших суток обнаружены и уничтожены два безэкипажных катера ВСУ полупогружного типа в юго-западной части Черного моря.
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