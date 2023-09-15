https://crimea.ria.ru/20230915/rossiyskie-voennye-unichtozhili-uzel-svyazi-vsu-i-sklad-boepripasov-1131444675.html
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T16:02
2023-09-15T16:02
2023-09-15T16:02
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также около Новолозоватки Днепропетровской области разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.В целом за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореНа Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), херсонская область, министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов в зоне спецоперации