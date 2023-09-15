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Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов

Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023

Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов

Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023

2023-09-15T16:02

2023-09-15T16:02

2023-09-15T16:02

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

министерство обороны рф

новости сво

днепропетровская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также около Новолозоватки Днепропетровской области разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.В целом за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореНа Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов

донецкая народная республика (днр)

херсонская область

днепропетровская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), херсонская область, министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу