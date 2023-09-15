Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230915/rossiyskie-voennye-unichtozhili-uzel-svyazi-vsu-i-sklad-boepripasov-1131444675.html
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T16:02
2023-09-15T16:02
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
министерство обороны рф
новости сво
днепропетровская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_477af2a78af07a2f40ef8571bdb1fe89.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Также около Новолозоватки Днепропетровской области разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.В целом за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном мореНа Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУРабота "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
днепропетровская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0d/1130705326_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c31e3658393faf6708b69f920fb782b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
донецкая народная республика (днр), херсонская область, министерство обороны рф, новости сво, днепропетровская область, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов

Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов в зоне спецоперации

16:02 15.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ВС РФ
Работа инженерных подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен — РИА Новости Крым. Российские военные уничтожили узел связи украинских сил в ДНР и склад боеприпасов в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Садовое Херсонской области разгромлен склад боеприпасов 126-й бригады территориальной обороны. Кроме того, возле населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", – говорится в сообщении.

Также около Новолозоватки Днепропетровской области разбита радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18.
В целом за минувшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 137 районах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ
Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
 
Донецкая Народная Республика (ДНР)Херсонская областьМинистерство обороны РФНовости СВОДнепропетровская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:43Российская армия отражают атаки: ВСУ потеряли более 700 боевиков за сутки
16:16Погиб в Кременной: в Керчи простились с героем СВО
16:02Российские военные уничтожили узел связи ВСУ и склад боеприпасов
15:37Более тысячи авто ждут проезда по Крымскому мосту
15:33Две атаки ВСУ отбиты в районе Работино
15:20ПВО сбила 41 беспилотник ВСУ и три снаряда HIMARS
14:59На Украине Януковича и Азарова будут судить за Черноморский флот
14:17Крымский мост сейчас: с обеих сторон выросли очереди
14:01Он дискредитировал ВСУ: на Украине Нестора Шуфрича обвиняют в госизмене
13:51Крымский мост открыт
13:45Досрочно прекращены полномочия главы Судакского горсовета
13:30Банк России повысил ключевую ставку до 13%
13:09Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в Черном море
12:59ФСБ обнаружила схрон боеприпасов в Херсонской области
12:35Поисковая операция в Судаке: двух женщин спасли с горы Сокол в Крыму
12:26ВСУ заставили пленных идти на минные поля – Следком начал проверку 1:24
12:10СБУ подозревает Коломойского в присвоении денег вкладчиков в 2014 году
12:00Обстрел Новой Каховки: число раненых выросло до 12 человек
11:53Еще 30 километров дороги в Крым отремонтировали в Запорожской области
11:25На Каховском направлении уничтожено место временной дислокации ВСУ
Лента новостейМолния