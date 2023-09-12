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Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов
Российская группа войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили позицию ВСУ на херсонском направлении, противник потерял более полусотни боевиков убитыми и... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T10:35
2023-09-12T10:35
группировка войск "днепр"
новости сво
херсонская область
армия и флот
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российская группа войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили позицию ВСУ на херсонском направлении, противник потерял более полусотни боевиков убитыми и ранеными, а также гаубицу и минометные расчеты. Об этом сообщают экстренные службы региона.По данным экстренных служб, в островной зоне уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, убиты пятеро боевиков ВСУ, еще двое ранены.На Херсонском направлении бойцы "Днепра" разбили место дислокации одного из подразделений ВСУ, уничтожили гаубицу "МСТА-Б" с боекомплектом, погибли 18 боевиков, ранения получили двенадцать.На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ: пять боевиков ВСУ погибли, четыре ранены. Еще трое неонацистов ликвидированы и трое ранены при уничтожении минометного расчета с боекомплектом.Читайте также на РИА Новости Крым:Клятва Гиппократа и огонь ВСУ: как работает херсонская медицинаВ ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии УкраиныРабота группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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группировка войск "днепр", новости сво, херсонская область, армия и флот, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистов

Подразделение "Днепр" продолжает бить врага на Херсонском фронте

10:35 12.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом
Военнослужащий ВС РФ с переносным противотанковым комплексом - РИА Новости, 1920, 12.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен - РИА Новости Крым. Российская группа войск "Днепр" за минувшие сутки уничтожили позицию ВСУ на херсонском направлении, противник потерял более полусотни боевиков убитыми и ранеными, а также гаубицу и минометные расчеты. Об этом сообщают экстренные службы региона.
По данным экстренных служб, в островной зоне уничтожены 120-миллиметровый минометный расчет с боекомплектом, убиты пятеро боевиков ВСУ, еще двое ранены.
На Херсонском направлении бойцы "Днепра" разбили место дислокации одного из подразделений ВСУ, уничтожили гаубицу "МСТА-Б" с боекомплектом, погибли 18 боевиков, ранения получили двенадцать.
На Каховском направлении уничтожена позиция одного из подразделений ВСУ: пять боевиков ВСУ погибли, четыре ранены. Еще трое неонацистов ликвидированы и трое ранены при уничтожении минометного расчета с боекомплектом.
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Группировка войск "Днепр"Новости СВОХерсонская областьАрмия и флотВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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