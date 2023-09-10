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В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины
В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 10.09.2023
В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины
Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T17:07
2023-09-10T17:07
министерство обороны рф
новости сво
потери всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
запорожская область
харьковская область
нацгвардия украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Уточняется, что в результате уничтожены свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области."В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины", - добавили в Минобороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 773 танка и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 883 единицы специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техникаСолдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУРабота группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство обороны рф, новости сво, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), запорожская область, харьковская область, нацгвардия украины, луганская народная республика (лнр)
В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины

Российские войска насели удар по бригаде спецназа "Азов"* и складам боеприпасов ВСУ

17:07 10.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота инженерных подразделений ВС РФ
Работа инженерных подразделений ВС РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.

"В районах населенных пунктов Кузьмино и Червоная Диброва Луганской Народной Республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы и техники 12-й бригады специального назначения "Азов"*, пятой бригады нацгвардии Украины и 67-й механизированной бригады ВСУ", - сказано в сводке.

Уточняется, что в результате уничтожены свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.
Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области.
"В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины", - добавили в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 773 танка и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 883 единицы специальной военной автомобильной техники.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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Министерство обороны РФНовости СВОПотери ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Запорожская областьХарьковская областьНацгвардия УкраиныЛуганская Народная Республика (ЛНР)
 
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