https://crimea.ria.ru/20230910/v-lnr-razbity-brigady-spetsnaza-azov-i-natsgvardii-ukrainy-1131303439.html

В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины

В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины - РИА Новости Крым, 10.09.2023

В ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины

Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:07

2023-09-10T17:07

министерство обороны рф

новости сво

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запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разбили бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии Украины в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны в воскресенье.Уточняется, что в результате уничтожены свыше 50-ти военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, две самоходные установки "Гвоздика", а также гаубица Д-30.Кроме того, ВСУ лишились складов боеприпасов в Трудовом и Риздвянке Запорожской области, а также в районе населенного пункта Волчанские Хутора Харьковской области."В районах населенных пунктов Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины", - добавили в Минобороны.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117-ти районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6 582 беспилотных летательных аппарата, 436 зенитных ракетных комплексов, 11 773 танка и других боевых бронированных машин, 1 149 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6 319 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12 883 единицы специальной военной автомобильной техники.* Террористическая организация, запрещенная в РФЧитайте также на РИА Новости Крым:Армия России отражает атаки: уничтожены 500 боевиков и западная техникаСолдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУРабота группы "Днепр": более 20 боевиков ВСУ уничтожены на Херсонщине

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