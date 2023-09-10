https://crimea.ria.ru/20230910/soldaty-neudachi-v-chernom-more-unichtozheny-36-desantnikov-vsu-1131299229.html

Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ

Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ

Уничтоженная в Черном море самолетами ЧФ украинская десантная группа состояла из 36 человек. Об этом в воскресенье днем сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T14:26

2023-09-10T14:26

2023-09-10T14:36

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уничтоженная в Черном море самолетами ЧФ украинская десантная группа состояла из 36 человек. Об этом в воскресенье днем сообщили в Минобороны РФ.Утром в ведомстве сообщили, что катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в сторону Крыма, были уничтожены в районе острова Змеиный.ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, черное море, потери всу