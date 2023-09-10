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Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ
Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ
Уничтоженная в Черном море самолетами ЧФ украинская десантная группа состояла из 36 человек. Об этом в воскресенье днем сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T14:26
2023-09-10T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уничтоженная в Черном море самолетами ЧФ украинская десантная группа состояла из 36 человек. Об этом в воскресенье днем сообщили в Минобороны РФ.Утром в ведомстве сообщили, что катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в сторону Крыма, были уничтожены в районе острова Змеиный.ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотникЛетели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников "Высадка" украинских коммандос в Крыму: эксперт оценил шансы ВСУ
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Новости
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безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, чф рф (черноморский флот российской федерации), министерство обороны рф, черное море, потери всу
Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ

36 боевиков ВСУ уничтожены на катерах, направлявшихся в стороны Крыма

14:26 10.09.2023 (обновлено: 14:36 10.09.2023)
 
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRANDСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© AFP 2023 / JONATHAN NACKSTRAND
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. Уничтоженная в Черном море самолетами ЧФ украинская десантная группа состояла из 36 человек. Об этом в воскресенье днем сообщили в Минобороны РФ.
"В акватории Черного моря в темное время суток Морской авиацией обнаружены и уничтожены три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ общей численностью до 36-ти военнослужащих", - говорится в сводке.
Утром в ведомстве сообщили, что катера с десантом ВСУ, направлявшиеся в сторону Крыма, были уничтожены в районе острова Змеиный.
ВСУ и ранее предпринимали попытки высадить десант в Крыму. 4 сентября в Черном море уничтожены четыре быстроходных катера производства США с украинскими десантными группами, двигавшимися в направлении мыса Тарханкут.
Кроме того, по данным Минобороны России, 29 и 30 августа ВСУ предпринимали попытки высадить на побережье Крыма отряды сил специальных операций, целью которых было совершение террористических акций. Морская авиация Черноморского флота уничтожила четыре военных катера и до 50 украинских военнослужащих.
По мнению директора Таврического информационно-аналитического центра, кандидат политических наук Александра Бедрицкого, одобренные Западом попытки украинских войск высадить десант в Крыму и многочисленные атаки беспилотниками и ракетами на инфраструктуру полуострова обусловлены желанием как можно сильнее укрепить свои позиции на будущих возможных переговорах с Москвой.
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