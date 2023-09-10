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Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников
Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников
В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T06:20
2023-09-10T06:20
2023-09-10T06:25
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
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новости крыма
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армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне украинские беспилотники были сбиты в западном и северо-западном районе Крыма.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиТри украинских беспилотника атаковали Брянскую областьБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
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безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)
Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников
Минобороны: силы ПВО сбили восемь беспилотников у берегов Крыма
06:20 10.09.2023 (обновлено: 06:25 10.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Ночью 10 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.
Накануне украинские беспилотники были сбиты в западном
и северо-западном районе Крыма
.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.
Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.
Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.
4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.
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