https://crimea.ria.ru/20230910/leteli-na-krym-nad-chernym-morem-sbity-8-ukrainskikh-bespilotnikov-1131293888.html

Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников

Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Летели на Крым: над Черным морем сбиты 8 украинских беспилотников

В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T06:20

2023-09-10T06:20

2023-09-10T06:25

безопасность республики крым и севастополя

беспилотник (бпла, дрон)

крым

новости крыма

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министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости Крым. В ночь на воскресенье, 10 сентября, российские системы ПВО отбили массовую атаку украинских беспилотников на Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Накануне украинские беспилотники были сбиты в западном и северо-западном районе Крыма.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками.Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.Читайте также на РИА Новости Крым:Почти сотня прилетов: ВСУ продолжают террор Белгородской областиТри украинских беспилотника атаковали Брянскую областьБеспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, пво, министерство обороны рф, армия и флот, всу (вооруженные силы украины)