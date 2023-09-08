https://crimea.ria.ru/20230908/tri-ukrainskikh-bespilotnika-atakovali-bryanskuyu-oblast-1131265426.html

Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область

Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область

ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ. В результате падения сбитого БПЛА... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T18:39

2023-09-08T18:39

2023-09-08T18:42

беспилотник (бпла, дрон)

брянская область

александр богомаз

новости сво

происшествия

пво

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ. В результате падения сбитого БПЛА произошло возгорание административного здания, на месте работают пожарные.Дежурными средствами ПВО в небе над Брянском было перехвачено три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе.БПЛА самолетного типа был сбит силами ПВО на подлете к Выгоничскому району, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Он также уточнил, что еще одну атаку ВСУ пытались совершить на промышленный объект города.Позже Александр Богомаз добавил, что в результате очередной атаки украинских вооруженных сил на подлете к Брянску сбит еще один БПЛА самолетного типа, второй подавлен силами РЭБ.Пострадавших в результате этих действий ВСУ нет, на месте работают все оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятницу попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске.Также один беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую областьВолгоградскую область пытался атаковать беспилотник

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), брянская область, александр богомаз, новости сво, происшествия, пво, министерство обороны рф