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Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область
Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область
ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ. В результате падения сбитого БПЛА... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T18:39
2023-09-08T18:39
2023-09-08T18:42
беспилотник (бпла, дрон)
брянская область
александр богомаз
новости сво
происшествия
пво
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ. В результате падения сбитого БПЛА произошло возгорание административного здания, на месте работают пожарные.Дежурными средствами ПВО в небе над Брянском было перехвачено три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе.БПЛА самолетного типа был сбит силами ПВО на подлете к Выгоничскому району, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.Он также уточнил, что еще одну атаку ВСУ пытались совершить на промышленный объект города.Позже Александр Богомаз добавил, что в результате очередной атаки украинских вооруженных сил на подлете к Брянску сбит еще один БПЛА самолетного типа, второй подавлен силами РЭБ.Пострадавших в результате этих действий ВСУ нет, на месте работают все оперативные и экстренные службы.Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятницу попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске.Также один беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Читайте также на РИА Новости Крым:На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую областьВолгоградскую область пытался атаковать беспилотник
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беспилотник (бпла, дрон), брянская область, александр богомаз, новости сво, происшествия, пво, министерство обороны рф
Три украинских беспилотника атаковали Брянскую область
В Брянске сбили три БПЛА, один из них над городом: на месте работают экстренные службы
18:39 08.09.2023 (обновлено: 18:42 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотными летательными аппаратами территорию Брянской области, сообщает Минобороны РФ. В результате падения сбитого БПЛА произошло возгорание административного здания, на месте работают пожарные.
"Около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении военного ведомства.
Дежурными средствами ПВО в небе над Брянском было перехвачено три беспилотных летательных аппарата, два из которых уничтожены в воздухе.
БПЛА самолетного типа был сбит силами ПВО на подлете к Выгоничскому району, уточнил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"Силами ПВО Министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. На подлете к Выгоничскому району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО!" - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что еще одну атаку ВСУ пытались совершить на промышленный объект города.
"Украинские террористы снова попытались совершить атаку с помощью БПЛА на промышленный объект города Брянска. Силами РЭБ беспилотник был подавлен, но во время падения обломки попали в административное здание, в результате чего произошло возгорание. Пожарные расчеты работают, ликвидируют горение", - уточнил губернатор.
Позже Александр Богомаз добавил, что в результате очередной атаки украинских вооруженных сил на подлете к Брянску сбит еще один БПЛА самолетного типа, второй подавлен силами РЭБ.
"В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания".
Пострадавших в результате этих действий ВСУ нет, на месте работают все оперативные и экстренные службы.
Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в пятницу попытались нанести удары беспилотниками
по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске.
Также один беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО
на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
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