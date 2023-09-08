https://crimea.ria.ru/20230908/bespilotniki-vsu-atakovali-izbiratelnye-uchastki-v-khersonskoy-oblasti-1131258566.html

Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области

Вооруженные силы Украины в пятницу попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона сбиты в непосредственной... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T13:54

2023-09-08T13:54

2023-09-08T13:54

марина захарова

херсонская область

избирком херсонской области

новости

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины в пятницу попытались нанести удары беспилотниками по избирательным участкам в Херсонской области, два дрона сбиты в непосредственной близости от участков в Скадовске. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.По ее словам, если бы БПЛА достигли своей цели, не обошлось бы без человеческих жертв.Глава избиркома Херсонщины назвала эту атаку сверхциничным актом со стороны киевского режима, который в попытках сорвать выборы в новых регионах не останавливается ни перед чем, в том числе перед убийством мирных жителей, которые пришли проявить свою гражданскую позицию и проголосовать.Накануне Захарова сообщила, что украинские боевики обстреляли из артиллерии территорию в непосредственной близости с избирательным участком в селе Новая Збурьевка Голопристанского района Херсонской области. Благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии, вовремя удалось переместиться в другое место дислокации, и голосование продолжилось. В результате обстрела никто не пострадал.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ проходит трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.

https://crimea.ria.ru/20230907/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-khersonskoy-oblasti-1131243062.html

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

марина захарова, херсонская область, избирком херсонской области, новости, всу (вооруженные силы украины), происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность