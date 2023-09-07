https://crimea.ria.ru/20230907/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-khersonskoy-oblasti-1131243062.html
ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области - РИА Новости Крым, 07.09.2023
ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерии территорию в непосредственной близости с избирательным участком в селе Новая Збурьевка Херсонской... РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T21:28
2023-09-07T21:28
2023-09-07T21:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерии территорию в непосредственной близости с избирательным участком в селе Новая Збурьевка Херсонской области, тем самым пытаясь сорвать голосование. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.По ее словам, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии, вовремя удалось переместиться в другое место дислокации, и голосование продолжилось. В результате обстрела никто не пострадал."Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и нашим мирным гражданам, которые пришли изъявить свою волю", – подчеркнула Захарова.Итоги досрочного голосования на ХерсонщинеКак сообщила глава избиркома Херсонской области, по итогам досрочного голосования в регионе, которое завершилось 7 сентября, общая явка с учетом экстерриториальных участков составила 53,19%. В свою очередь, явка на выборах в Геническом муниципальном округе составила чуть более 29%.Захарова также описала атмосферу на участках и в домах местных жителей, которые голосовали удаленно.Выборы в РФ и новых регионахС 8 по 10 сентября в РФ пройдет трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.
https://crimea.ria.ru/20230907/saldo-rasskazal-o-popytkakh-kieva-sorvat-vybory-v-khersonskoy-oblasti-1131238262.html
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выборы, херсонская область, марина захарова, новости, общество, избирком херсонской области, новые регионы россии, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), государственная дума рф, россия
ВСУ обстреляли избирательный участок в Херсонской области
Избирком Херсонщины: ВСУ обстреляли избирательный участок в поселке Новая Збурьевка
21:28 07.09.2023 (обновлено: 21:54 07.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен – РИА Новости Крым. Украинские вооруженные формирования обстреляли из артиллерии территорию в непосредственной близости с избирательным участком в селе Новая Збурьевка Херсонской области, тем самым пытаясь сорвать голосование. Об этом сообщила председатель регионального избиркома Марина Захарова.
"Несмотря на радостную обстановку на наших участках, были также зафиксированы провокации с украинской стороны. Одной из таких провокаций был артиллерийский обстрел в непосредственной близости с местом работы участковой комиссии. Это произошло в Голопристанском районе в селе Новая Збурьевка ", – сказала она на брифинге в четверг.
По ее словам, благодаря слаженной работе правоохранительных органов и участковой комиссии, вовремя удалось переместиться в другое место дислокации, и голосование продолжилось. В результате обстрела никто не пострадал.
"Украина целенаправленно нанесла удар по участковой комиссии и нашим мирным гражданам, которые пришли изъявить свою волю", – подчеркнула Захарова.
Итоги досрочного голосования на Херсонщине
Как сообщила глава избиркома Херсонской области, по итогам досрочного голосования в регионе, которое завершилось 7 сентября, общая явка с учетом экстерриториальных участков составила 53,19%. В свою очередь, явка на выборах в Геническом муниципальном округе составила чуть более 29%.
Захарова также описала атмосферу на участках и в домах местных жителей, которые голосовали удаленно.
"Люди с большим энтузиазмом шли на участки, шли целыми семьями и трудовыми коллективами, встречали наши комиссии песнями и танцами, пели гимн России. Очень много людей не боялись показывать свои лица, открыто разговаривали с членами участковых комиссий. В целом обстановка на наших участках была очень благоприятной", – рассказала она.
Выборы в РФ и новых регионах
С 8 по 10 сентября в РФ пройдет трехдневная избирательная кампания в рамках Единого дня голосования. По всей стране пройдут более 4200 избирательных кампаний в 85 регионах. По итогам голосования будут избраны четыре депутата Госдумы (в том числе один – от Крыма), а также 26 глав субъектов, один мэр, депутаты 20 региональных парламентов и 16 парламентов региональных столиц. По данным ЦИК, на выборы всех уровней свои кандидатуры выдвинули свыше 85 тысяч кандидатов от 23 из 25 политических партий. По итогу зарегистрирована 81 тысяча кандидатов, из них 10,5 тысячи – самовыдвиженцы.
В ДНР ЛНР, Херсонской и Запорожской областях проходят выборы региональных парламентов. Участвовать в них будут только кандидаты от парламентских партий, освобожденных от необходимости собирать подписи для участия в выборах ("Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия — За правду", "Новые люди"). Жители новых регионов, находящиеся на данный момент в других субъектах РФ, ранее могли проголосовать на своих выборах на экстерриториальных участках в 81-м субъекте РФ.
После избрания законодательных органов (в ДНР и ЛНР – народные советы, на Запорожье и Херсонщине – областные думы) их депутаты путем голосования изберут руководителей данных регионов.
Кроме того, в столицах новых субъектов – Донецке, Луганске, Мелитополе и Геническе – пройдут выборы в органы местного самоуправления.