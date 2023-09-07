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Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник
Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник
Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T16:45
2023-09-07T16:45
волгоград
беспилотник (бпла, дрон)
министерство обороны рф
безопасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
андрей бочаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.В последний раз инциденты с падением неопознанных объектов в Волгоградской области произошли в декабре 2022 года. Тогда металлические обломки трижды падали на территорию региона. В Руднянском и Еланском районах обошлось без жертв и разрушений, в поселке Линево Жирновского района были повреждены два частных дома.
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волгоград, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости, андрей бочаров
Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник

Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области - губернатор

16:45 07.09.2023
 
© РИА Новости КрымБеспилотник
Беспилотник - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня, 7 сентября, на территории Волгоградской области силами Министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет", - приводит слова Бочарова администрация области в телеграм-канале.

В последний раз инциденты с падением неопознанных объектов в Волгоградской области произошли в декабре 2022 года. Тогда металлические обломки трижды падали на территорию региона. В Руднянском и Еланском районах обошлось без жертв и разрушений, в поселке Линево Жирновского района были повреждены два частных дома.
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ВолгоградБеспилотник (БПЛА, дрон)Министерство обороны РФБезопасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиАндрей Бочаров
 
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