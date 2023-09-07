https://crimea.ria.ru/20230907/volgogradskuyu-oblast-pytalsya-atakovat-bespilotnik-1131235782.html

Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник

Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Волгоградскую область пытался атаковать беспилотник

Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T16:45

2023-09-07T16:45

2023-09-07T16:45

волгоград

беспилотник (бпла, дрон)

министерство обороны рф

безопасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

андрей бочаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Беспилотник перехвачен и нейтрализован в Волгоградской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.В последний раз инциденты с падением неопознанных объектов в Волгоградской области произошли в декабре 2022 года. Тогда металлические обломки трижды падали на территорию региона. В Руднянском и Еланском районах обошлось без жертв и разрушений, в поселке Линево Жирновского района были повреждены два частных дома.

https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html

волгоград

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волгоград, беспилотник (бпла, дрон), министерство обороны рф, безопасность, всу (вооруженные силы украины), новости, андрей бочаров