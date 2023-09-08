https://crimea.ria.ru/20230908/na-severe-kryma-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1131252323.html

На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов

На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.09.2023

На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T11:14

2023-09-08T11:14

2023-09-08T11:26

сергей аксенов

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пво

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. 28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены. 4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.

https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html

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2023

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сергей аксенов, крым, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма