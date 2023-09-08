Рейтинг@Mail.ru
На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230908/na-severe-kryma-sredstva-pvo-sbili-ukrainskiy-bespilotnik-1131252323.html
На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов - РИА Новости Крым, 08.09.2023
На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T11:14
2023-09-08T11:26
сергей аксенов
крым
пво
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f31aa7a4d1916ac5d2c1f1256f12b9a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава республики призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели. 28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма. В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона. В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены. 4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.
https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130727441_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_976572c61eb678f8c9c989367b61fe03.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей аксенов, крым, пво, безопасность, беспилотник (бпла, дрон), происшествия, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов

Аксенов: средства ПВО сбили украинский беспилотник на севере Крыма

11:14 08.09.2023 (обновлено: 11:26 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник на севере Крыма, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На севере Крыма отработало ПВО. Сбит вражеский БПЛА", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
Глава республики призвал крымчан и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников и дальнобойных ракет.
Так, 25 августа средства ПВО и РЭБ сбили над Крымом 42 беспилотника. По данным Минобороны, в результате огневого воздействия девять дронов уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели.
28 августа средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую крылатую ракету над акваторией Черного моря у побережья Крыма.
В этот же день на севере и западе полуострова сбиты два вражеских разведывательных дрона.
В ночь с 1 на 2 сентября Украина предприняла попытку атаковать Крымской мост тремя морскими беспилотниками. Первый из них был уничтожен в 23.15 по московскому времени, еще два – в 02.10 и 02.20. Все атаки были успешно отражены.
4 сентября средства ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Черным морем.
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
Вчера, 05:55
Ночная атака беспилотников на регионы России: что известно
 
Сергей АксеновКрымПВОБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)ПроисшествияБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:54Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
13:36Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
13:24В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
13:15Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
13:05Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла
12:41Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
12:39В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
12:32Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
11:23Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины
11:14На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
10:01Как работает Керченская переправа утром в пятницу
09:53На железной дороге в Крыму предотвращен теракт - ФСБ
09:49Путин: подвиг советских воинов вдохновил ополченцев Донбасса
09:19Семейное застолье в Симферополе завершилось смертью одного из супругов
08:52Елизавета II: эпоха и рекорды Ее Величества
08:3580% избирателей в Крыму будут голосовать с помощью электронных урн
08:15Адвокат Геворкяна заявила о его непричастности к уголовному делу
08:01Крымский мост: обстановка на утро пятницы
07:48Ученые из Севастополя и Херсона изучают экологическое состояние Салгира
07:03В трех регионах Крыма будет громко – власти назвали причину
Лента новостейМолния