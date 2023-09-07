https://crimea.ria.ru/20230907/tri-ataki-bespilotnikov-za-vecher-soversheny-na-bryanskuyu-oblast-1131245151.html

Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область

Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.09.2023

Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область

Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2023

2023-09-07T22:17

2023-09-07T22:17

2023-09-07T22:18

александр богомаз

брянск

брянская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

пво

новости

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России.Чуть позднее губернатор Брянской области сообщил о новой атаке."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Александр Богомаз в своем Telegram-каналеРанее сообщалось о том, что около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Украинский беспилотник сбит над Крымом

https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html

брянск

брянская область

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александр богомаз, брянск, брянская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости, министерство обороны рф