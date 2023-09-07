https://crimea.ria.ru/20230907/tri-ataki-bespilotnikov-za-vecher-soversheny-na-bryanskuyu-oblast-1131245151.html
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T22:17
2023-09-07T22:17
2023-09-07T22:18
александр богомаз
брянск
брянская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России.Чуть позднее губернатор Брянской области сообщил о новой атаке."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Александр Богомаз в своем Telegram-каналеРанее сообщалось о том, что около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Украинский беспилотник сбит над Крымом
https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html
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александр богомаз, брянск, брянская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости, министерство обороны рф
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
БПЛА трижды за вечер атаковали Брянскую область
22:17 07.09.2023 (обновлено: 22:18 07.09.2023)