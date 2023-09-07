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Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.09.2023
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Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область - РИА Новости Крым, 07.09.2023
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область
Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России. РИА Новости Крым, 07.09.2023
2023-09-07T22:17
2023-09-07T22:18
александр богомаз
брянск
брянская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
пво
новости
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России.Чуть позднее губернатор Брянской области сообщил о новой атаке."Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Александр Богомаз в своем Telegram-каналеРанее сообщалось о том, что около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Командиру боевиков ВСУ предъявили обвинение в атаках на аэродромы в РФРоссийские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"Украинский беспилотник сбит над Крымом
https://crimea.ria.ru/20230907/nochnaya-ataka-bespilotnikov-na-regiony-rossii-chto-izvestno-1131221662.html
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александр богомаз, брянск, брянская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), пво, новости, министерство обороны рф
Три атаки беспилотников за вечер совершены на Брянскую область

БПЛА трижды за вечер атаковали Брянскую область

22:17 07.09.2023 (обновлено: 22:18 07.09.2023)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4
Работа зенитно-ракетной системы ПВО С-300В4 - РИА Новости, 1920, 07.09.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО перехватили два украинских дрона самолетного типа над Брянском, один из них уничтожен в воздухе, сообщили в четверг в Минобороны России.
"Вечером 7 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО над Брянском перехвачены два беспилотных летательных аппарата, один из которых уничтожен в воздухе", - сообщили в ведомстве.
Чуть позднее губернатор Брянской области сообщил о новой атаке.
"Еще одна атака киевского режима пресечена силами ПВО Министерства обороны РФ. На подлете к Выгоничскиму району сбит беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО", - написал Александр Богомаз в своем Telegram-канале
Ранее сообщалось о том, что около 17.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области.
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Александр БогомазБрянскБрянская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)ПВОНовостиМинистерство обороны РФ
 
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