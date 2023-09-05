https://crimea.ria.ru/20230905/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-territoriey-kryma-1131166618.html

Украинский беспилотник сбит над Крымом

Украинский беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 05.09.2023

Украинский беспилотник сбит над Крымом

Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2023

2023-09-05T09:50

2023-09-05T09:50

2023-09-05T09:56

министерство обороны рф

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беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Кроме того, БПЛА сбиты над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы РоссииЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник

https://crimea.ria.ru/20230904/eto-proval-putin-otsenil-khod-kontrnastupleniya-vsu-1131157482.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, новости крыма