https://crimea.ria.ru/20230905/ukrainskiy-bespilotnik-sbit-nad-territoriey-kryma-1131166618.html
Украинский беспилотник сбит над Крымом
Украинский беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Украинский беспилотник сбит над Крымом
Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T09:50
2023-09-05T09:50
2023-09-05T09:56
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность республики крым и севастополя
крым
происшествия
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb84a11a192704eec84d3ba873194287.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Кроме того, БПЛА сбиты над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы РоссииЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
https://crimea.ria.ru/20230904/eto-proval-putin-otsenil-khod-kontrnastupleniya-vsu-1131157482.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129904097_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7033563e9375ce6ffbf400514b4caee7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, новости крыма
Украинский беспилотник сбит над Крымом
Минобороны: украинский беспилотник сбит над территорией Крыма
09:50 05.09.2023 (обновлено: 09:56 05.09.2023)