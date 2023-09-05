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Украинский беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Украинский беспилотник сбит над Крымом
Украинский беспилотник сбит над Крымом - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Украинский беспилотник сбит над Крымом
Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T09:50
2023-09-05T09:56
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Кроме того, БПЛА сбиты над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО отбили атаки дронов на регионы РоссииЧетыре катера с десантом ВСУ уничтожены в Черном мореНад Черным морем у берегов Крыма сбит вражеский беспилотник
https://crimea.ria.ru/20230904/eto-proval-putin-otsenil-khod-kontrnastupleniya-vsu-1131157482.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность республики крым и севастополя, крым, происшествия, новости крыма
Украинский беспилотник сбит над Крымом

Минобороны: украинский беспилотник сбит над территорией Крыма

09:50 05.09.2023 (обновлено: 09:56 05.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник дежурными средствами ПВО над территорией Крыма. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Утром 5 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на вторник силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников самолетного типа в трех регионах России. Около трех часов ночи украинских беспилотник самолетного типа уничтожен над территорией Калужской области. Кроме того, БПЛА сбиты над территорией Истринского района Московской области и в Тверской области.
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