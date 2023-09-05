https://crimea.ria.ru/20230905/rossiyskie-voennye-za-sutki-sbili-dva-desyatka-himars-i-uraganov-1131181781.html
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"
Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника,... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе донецкой Раздоловки, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОРакетными ударами за месяц поражены 34 командных пункта ВСУРоссийские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, himars, донецкая народная республика (днр), пво, луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, потери всу
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"
МО: в районе села Первомайское в ДНР уничтожен украинский пункт управления беспилотниками