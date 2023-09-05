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Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"
Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника,... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T16:09
2023-09-05T16:09
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
himars
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пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе донецкой Раздоловки, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВОРакетными ударами за месяц поражены 34 командных пункта ВСУРоссийские военные сбили вражеский МИ-8, дроны и ракеты HIMARS
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РИА Новости Крым
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4.7
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беспилотник (бпла, дрон), новости сво, министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, himars, донецкая народная республика (днр), пво, луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, потери всу
Российские военные за сутки сбили два десятка HIMARS и "Ураганов"

МО: в районе села Первомайское в ДНР уничтожен украинский пункт управления беспилотниками

16:09 05.09.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО в зоне СВО
Работа ПВО в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Российские военные за сутки перехватили более двух десятков украинских реактивных снарядов HIMARS и "Ураган", а также уничтожили 33 вражеских беспилотника, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачен 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган". Кроме того, уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы 33 украинских беспилотных летательных аппарата над населенными пунктами Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей", - сказанов с сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, поражены пункты управления 72-й механизированной бригады ВСУ в районе Угледара и 8-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе донецкой Раздоловки, нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132-х районах.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6409 беспилотных летательных аппаратов, 435 зенитных ракетных комплексов, 11653 танка и других боевых бронированных машин, 1148 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6230 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 12715 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОМинистерство обороны РФАрмия и флотВооруженные силы РоссииHIMARSДонецкая Народная Республика (ДНР)ПВОЛуганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьПотери ВСУ
 
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