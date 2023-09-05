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Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023
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Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО
Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО
Самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T13:19
2023-09-05T13:19
сергей шойгу
новости сво
запорожская область
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб. Глава Минобороны отметил действия военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового полка и других подразделений Вооруженных сил РФ.Ранее Сергей Шойгу сообщил об активных действиях российских сил на всей линии боевого соприкосновения. Только за прошедший месяц ВС России нанесли высокоточные ракетные удары по 34 командным пунктам украинских войск, все объекты поражены.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"Это провал: Путин оценил ход контрнаступления ВСУПереломный момент: эксперт спрогнозировал дальнейший ход СВО
https://crimea.ria.ru/20230904/shturmovaya-gruppa-vsu-iz-20-boevikov-unichtozhena-pod-rabotino-1131145559.html
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сергей шойгу, новости сво, запорожская область, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Шойгу назвал самое сложное направление в зоне СВО

Шойгу: наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении

13:19 05.09.2023
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен — РИА Новости Крым. Самая напряженная обстановка в ходе спецоперации сложилась на сегодняшний день на Запорожском направлении, где украинские войска задействуют силы из подготовленного западными инструкторами стратегического резерва. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Наиболее напряженная обстановка сложилась на Запорожском направлении. Противник ввел в бой бригады из стратегического резерва, личный состав которых прошел подготовку под руководством западных инструкторов", - сказал Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
Вместе с тем российские войска на Запорожском направлении нанесли украинским подразделениям значительный ущерб. Глава Минобороны отметил действия военнослужащих 810-й бригады и 177-го полка морской пехоты, 56-го десантно-штурмового полка и других подразделений Вооруженных сил РФ.
Ранее Сергей Шойгу сообщил об активных действиях российских сил на всей линии боевого соприкосновения. Только за прошедший месяц ВС России нанесли высокоточные ракетные удары по 34 командным пунктам украинских войск, все объекты поражены.
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Сергей ШойгуНовости СВОЗапорожская областьМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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