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Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления" - РИА Новости Крым, 05.09.2023
Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей, потери противника превысили 66 тысяч человек. Об... РИА Новости Крым, 05.09.2023
2023-09-05T12:17
2023-09-05T12:17
2023-09-05T12:33
сергей шойгу
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
контрнаступление всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей, потери противника превысили 66 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу."Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил министр.При этом он подчеркнул, что ВС РФ "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения".Вместе с тем, чтобы скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы, добавил министр.Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.Высокие потери живой силы ВСУ обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных системБез оружия и снабжения: пленные о положении ВСУ на Херсонском направленииДеморализованный "контрнаступ": почему у ВСУ нет шансов на успех
РИА Новости Крым
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сергей шойгу, новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости, контрнаступление всу
Шойгу назвал потери ВСУ с начала "контрнаступления"
Шойгу: потери ВСУ с начала "контрнаступления" превысили 66 тысяч человек
12:17 05.09.2023 (обновлено: 12:33 05.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сен - РИА Новости Крым. Ни на одном из направлений так называемого контрнаступления вооруженные силы Украины не достигли своих целей, потери противника превысили 66 тысяч человек. Об этом на селекторном совещании заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
"Киевский режим, несмотря на колоссальные потери, уже третий месяц пытается вести так называемое контрнаступление. Ни на одном из направлений вооруженные силы Украины своих целей не достигли", - заявил министр.
При этом он подчеркнул, что ВС РФ "продолжают активно действовать на всей линии боевого соприкосновения".
"С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7600 единиц вооружения", - уточнил Шойгу.
Вместе с тем, чтобы скрыть провал наступления, украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы, добавил министр.
Ранее президент России Владимир Путин назвал провалом
нынешний ход контрнаступления украинской армии. В Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ только за последнюю неделю на всех направлениях в зоне СВО оцениваются в 5,6 тыс. человек. Самые большие потери – почти 3,5 тысячи военнослужащих – противник понес в ходе десятков безуспешных атак на Запорожском и Донецком направлении.
Высокие потери живой силы ВСУ
обусловлены эффективным поражением российскими войсками украинской бронетехники на дальних подступах и массовой гибелью украинских военных на минных полях без поддержки техники, добавили в ведомстве.
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