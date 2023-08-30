https://crimea.ria.ru/20230830/shoygu-poruchil-uvelichit-proizvodstvo-radiolokatsionnykh-sistem-1131049678.html

Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем

Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем

Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T16:39

2023-08-30T16:39

2023-08-30T16:39

сергей шойгу

министерство обороны рф

оборонно-промышленный комплекс россии

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тульская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам поездки министра в Тульскую область на предприятия оборонно-промышленного комплекса.Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия.По словам генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, за два года предприятие в разы увеличило производственные мощности всех видов выпускаемой продукции, а также освоило серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.Благодаря этому удалось нарастить темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТОРоссия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу

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сергей шойгу, министерство обороны рф, оборонно-промышленный комплекс россии, новости сво, россия, новости, тульская область