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Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем
Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем
Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T16:39
2023-08-30T16:39
сергей шойгу
министерство обороны рф
оборонно-промышленный комплекс россии
новости сво
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам поездки министра в Тульскую область на предприятия оборонно-промышленного комплекса.Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия.По словам генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, за два года предприятие в разы увеличило производственные мощности всех видов выпускаемой продукции, а также освоило серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.Благодаря этому удалось нарастить темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет ничего неуязвимого для российского оружия – Шойгу о технике НАТОРоссия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - ШойгуВС РФ усилили защиту от нападений с воздуха и моря – Шойгу
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сергей шойгу, министерство обороны рф, оборонно-промышленный комплекс россии, новости сво, россия, новости, тульская область
Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем

Министр обороны РФ Шойгу поручил нарастить производство и ремонт радиолокационных систем

16:39 30.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФШойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем
Шойгу поручил увеличить производство радиолокационных систем
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу поставил задачу нарастить производство и ремонт средств радиолокационного обнаружения, применяемых в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны по итогам поездки министра в Тульскую область на предприятия оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны РФ потребовал от руководства концерна организовать круглосуточную работу предприятия.
"В ходе специальной военной операции важнейшая роль отводится, на сегодняшний день, контрбатарейной борьбе и обеспечению нашей группировки всем необходимым для ее ведения. Это системы артиллерийской разведки в комплексе со средствами поражения, которые нам необходимы на сегодняшний день для ведения эффективной контрбатарейной борьбы", – заявил министр обороны.
По словам генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" Яна Новикова, за два года предприятие в разы увеличило производственные мощности всех видов выпускаемой продукции, а также освоило серийный выпуск новейших образцов радиолокационных средств разведки огневых позиций.
Благодаря этому удалось нарастить темпы производства и поставок современных средств контрбатарейной борьбы в соединения и части Вооруженных Сил Российской Федерации, выполняющие задачи в зоне специальной военной операции.
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