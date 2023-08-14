https://crimea.ria.ru/20230814/rossiya-budet-stroit-rakety-klassa-vozdukh-vozdukh-rvv-md---shoygu-1130728827.html

Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу

Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу

В России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T17:26

2023-08-14T17:26

2023-08-14T17:26

сергей шойгу

министерство обороны рф

армия и флот

оружие

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме "Армия-2023". Пишет РИА Новости.В свою очередь гендиректор предприятия Федор Колосовников пообещал приложить все силы для реализации задачи.Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД малой дальности предназначена для ведения ближнего высокоманевренного воздушного боя, обеспечивает поражение воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов ВТА и вертолетов) в любое время суток, с любых направлений, на фоне земли, при активном противодействии противника. Ракета имеет повышенную помехозащищенность, в том числе от оптических помех. Предназначена для вооружения истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Свою продукцию на форуме представили 82 иностранные компании - в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу дал характеристику военной технике НАТОШойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигонУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев

https://crimea.ria.ru/20230814/moschnyy-udar-nanesen-po-mestam-proizvodstva-bezekipazhnykh-katerov-vsu-1130727695.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, оружие, новости