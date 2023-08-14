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Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу - РИА Новости Крым, 14.08.2023
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Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу
Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу - РИА Новости Крым, 14.08.2023
Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу
В России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей... РИА Новости Крым, 14.08.2023
2023-08-14T17:26
2023-08-14T17:26
сергей шойгу
министерство обороны рф
армия и флот
оружие
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме "Армия-2023". Пишет РИА Новости.В свою очередь гендиректор предприятия Федор Колосовников пообещал приложить все силы для реализации задачи.Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД малой дальности предназначена для ведения ближнего высокоманевренного воздушного боя, обеспечивает поражение воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов ВТА и вертолетов) в любое время суток, с любых направлений, на фоне земли, при активном противодействии противника. Ракета имеет повышенную помехозащищенность, в том числе от оптических помех. Предназначена для вооружения истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Свою продукцию на форуме представили 82 иностранные компании - в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу дал характеристику военной технике НАТОШойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигонУ России достаточно сил для решения всех задач СВО – Медведев
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сергей шойгу, министерство обороны рф, армия и флот, оружие, новости
Россия будет строить ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД - Шойгу

Шойгу поручил наладить производство ракет класса "воздух-воздух" РВВ-МД

17:26 14.08.2023
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В России в кратчайшие сроки наладят производство авиационной управляемой ракеты класса "воздух-воздух" РВВ-МД. Такое поручение дал министр обороны РФ Сергей Шойгу на форуме "Армия-2023". Пишет РИА Новости.

"Рассчитываю, что вы в кратчайшие сроки развернете производство данного изделия", - сказал глава российского оборонного ведомства в ходе осмотра стенда предприятия "Курганприбора", представившего на форуме образец такой ракеты.

В свою очередь гендиректор предприятия Федор Колосовников пообещал приложить все силы для реализации задачи.
Авиационная управляемая ракета класса "воздух-воздух" РВВ-МД малой дальности предназначена для ведения ближнего высокоманевренного воздушного боя, обеспечивает поражение воздушных целей (истребителей, штурмовиков, бомбардировщиков, самолетов ВТА и вертолетов) в любое время суток, с любых направлений, на фоне земли, при активном противодействии противника. Ракета имеет повышенную помехозащищенность, в том числе от оптических помех. Предназначена для вооружения истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. Свою продукцию на форуме представили 82 иностранные компании - в два с половиной раза больше, чем в прошлом году.
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