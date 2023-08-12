https://crimea.ria.ru/20230812/shoygu-proveril-gruppirovku-voysk-v-arktike-i-obletel-yadernyy-poligon-1130691404.html

Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон

Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон - РИА Новости Крым, 12.08.2023

Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T09:15

2023-08-12T09:15

2023-08-12T09:15

министерство обороны рф

сергей шойгу

армия и флот

арктика

новости

ядерное оружие

испытание ядерного оружия

северный флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне, сообщили в Минобороны РФ.Самая северная школа РоссииВ ведомстве добавили, что министр также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле."В данном населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе оборудованы два спортивных зала и столовая", - отметили в ведомстве.В министерстве напомнили, что в прошлом году по решению министра обороны на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Дошкольное образовательное учреждение занимает площадь более 6 тыс. кв. м. Для каждой возрастной группы имеется отдельная игровая площадка. В здании детского сада имеются помещения для детских групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера. Готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.Ядерный полигонТакже Сергей Шойгу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что "основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники".Учения кораблей и авиации Северного флотаТакже, по информации Миноьороны, отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.Кроме того, отметили в Минобороны, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.В Минобороны добавили, что в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.

арктика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, армия и флот, арктика, новости, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, северный флот