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Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон
Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон - РИА Новости Крым, 12.08.2023
Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T09:15
2023-08-12T09:15
министерство обороны рф
сергей шойгу
армия и флот
арктика
новости
ядерное оружие
испытание ядерного оружия
северный флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне, сообщили в Минобороны РФ.Самая северная школа РоссииВ ведомстве добавили, что министр также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле."В данном населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе оборудованы два спортивных зала и столовая", - отметили в ведомстве.В министерстве напомнили, что в прошлом году по решению министра обороны на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Дошкольное образовательное учреждение занимает площадь более 6 тыс. кв. м. Для каждой возрастной группы имеется отдельная игровая площадка. В здании детского сада имеются помещения для детских групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера. Готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.Ядерный полигонТакже Сергей Шойгу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ.В министерстве уточнили, что "основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники".Учения кораблей и авиации Северного флотаТакже, по информации Миноьороны, отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.Кроме того, отметили в Минобороны, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.В Минобороны добавили, что в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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министерство обороны рф, сергей шойгу, армия и флот, арктика, новости, ядерное оружие, испытание ядерного оружия, северный флот

Шойгу проверил группировку войск в Арктике и облетел ядерный полигон

09:15 12.08.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу
Министр обороны РФ С. Шойгу
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в арктической зоне, сообщили в Минобороны РФ.
"Сергей Шойгу проинспектировал отдаленные арктические гарнизоны Северного флота. Глава российского военного ведомства проверил организацию служебной деятельности и выполнение задач по предназначению специальных подразделений и частей, дислоцированных на архипелаге Новая Земля, в том числе готовность к действиям по охране и обороне особо важных объектов", - сказали в Минобороны.

Самая северная школа России

В ведомстве добавили, что министр также проинспектировал готовность объектов социальной инфраструктуры в поселке Белушья Губа на Новой Земле.
"В данном населенном пункте расположена самая северная школа в России. Образовательное учреждение рассчитано на обучение более 250 школьников в одну смену. В школе оборудованы два спортивных зала и столовая", - отметили в ведомстве.
В министерстве напомнили, что в прошлом году по решению министра обороны на Новой Земле был построен и сдан в эксплуатацию детский сад. Дошкольное образовательное учреждение занимает площадь более 6 тыс. кв. м. Для каждой возрастной группы имеется отдельная игровая площадка. В здании детского сада имеются помещения для детских групп, зимний сад, спортзал, бассейн, музыкальный зал, фотарий, соляная пещера. Готовятся к сдаче три жилых дома для военнослужащих и членов их семей. Еще один дом находится в стадии строительства.

Ядерный полигон

Также Сергей Шойгу с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет Центрального полигона РФ на Новой Земле, на котором с 1954 по 1990 год велись испытания ядерного оружия, сообщили в Минобороны РФ.
"Министр обороны РФ вместе с главой "Росатома" Алексеем Лихачевым совершил облет объектов Центрального полигона РФ. Центральный полигон Российской Федерации образован 17 сентября 1954 года. В период с 1954 по 1990 год на нём было проведено 132 испытания атмосферных, подземных, подводных, надводных, а также наземного, взрывов ядерного оружия. Их суммарная мощность составляет 94 процента от мощности всех произведенных в СССР ядерных взрывов", - сказали в ведомстве.
В министерстве уточнили, что "основными задачами Центрального полигона РФ на современном этапе являются подготовка и проведение испытаний перспективных образцов вооружения и военной техники".

Учения кораблей и авиации Северного флота

Также, по информации Миноьороны, отряд кораблей Северного флота вышел в море для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана.
"Безопасность гражданского судоходства и морской экономической деятельности России по трассе Северного морского пути в Арктике обеспечивает группировка, созданная на основе кораблей соединений Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. В настоящее время отряд боевых кораблей Северного флота в составе большого противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков", большого десантного корабля "Александр Отраковский", спасательного буксира "Алтай" и танкера "Сергей Осипов" вышел из главной базы Северного флота - города Североморска - для решения задач в арктической зоне Северного Ледовитого океана", - сказали в Минобороны.
Кроме того, отметили в Минобороны, в ходе учебно-боевой подготовки сводная авиагруппа истребителей-перехватчиков МиГ-31 авиации Северного флота выполняет задачи дежурства по противовоздушной обороне, ведению воздушной разведки и прикрытию войск и сил, действующих в арктической зоне. Экипажи осуществляют вылеты с аэродромов на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа и отрабатывают вопросы взаимодействия с корабельными силами флота.
В Минобороны добавили, что в арктической зоне ответственности Северного флота несут круглосуточное дежурство специалисты радиотехнических войск, которые осуществляют мониторинг воздушного пространства, осуществляют полеты в рамках боевого дежурства экипажи истребительной авиации, выполняют многочисленные задачи в арктических широтах Северного Ледовитого океана отряды боевых кораблей.
 
Министерство обороны РФСергей ШойгуАрмия и флотАрктикаНовостиЯдерное оружиеИспытание ядерного оружияСеверный флот
 
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