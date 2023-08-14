https://crimea.ria.ru/20230814/putin-82-inostrannye-kompanii-predstavili-svoyu-produktsiyu-na-armii-2023-1130722936.html

Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023"

Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023" - РИА Новости Крым, 14.08.2023

Путин: 82 иностранные компании представили свою продукцию на "Армии-2023"

На форуме "Армия-2023" свою продукцию представляют 82 иностранные компании – в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент России... РИА Новости Крым, 14.08.2023

2023-08-14T13:41

2023-08-14T13:41

2023-08-14T13:41

владимир путин (политик)

армия и флот

вооруженные силы россии

оружие

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг – РИА Новости Крым. На форуме "Армия-2023" свою продукцию представляют 82 иностранные компании – в два с половиной раза больше, чем в прошлом году. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветственном слове к участникам мероприятия.Он отметил, что за прошедшие годы форум стал одним из крупнейших мировых смотров инноваций и современной продукции военного назначения, а также внес серьезный вклад в развитие военно-технического сотрудничества России с зарубежными странами.По словам Путина, на стендах, экспозициях, полигонах парка "Патриот", где проходит форум "Армия-2023", 1,5 тысячи российских предприятий представили свыше 28 тысяч современных образцов продукции военного и двойного назначения.Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе, указал президент.Также он предложил участникам мероприятия обратить внимание на инновационную и гражданскую продукцию наших предприятий ОПК. Это катера и вертолеты, амфибии и беспилотники для самого широкого применения."Россия открыта к углублению равноправного технологического партнерства и военно-технического сотрудничества с другими странами, со всеми, кто отстаивает свои национальные интересы, свой независимый путь развития и считает принципиально важным вместе строить равную неделимую систему безопасности, которая надежно защищала бы каждое государство", - подчеркнул Путин.По его словам, Россия предлагает развивать сотрудничество по самым разным направлениям, в том числе в подготовке кадров, в обучении иностранных военнослужащих и повышении их квалификации, в проведении совместных командно-штабных и других учений.Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе форума примут участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК. Деловая программа форума состоит из 250 мероприятий, посвящена вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса и развития технологий искусственного интеллекта.Читайте также на РИА Новости Крым:Первая в России колесная самоходная гаубица успешно прошла испытанияОбъемы поставок истребителей 5-го поколения в ВС РФ увеличатся – МишустинКратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, оружие, новости, россия