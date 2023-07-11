https://crimea.ria.ru/20230711/kratnyy-rost-postavok-vooruzheniy-shoygu-rasskazal-o-rabote-opk-rossii-1129988591.html

Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России - РИА Новости Крым, 11.07.2023

Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе... РИА Новости Крым, 11.07.2023

2023-07-11T19:22

2023-07-11T19:22

2023-07-11T19:26

сергей шойгу

оборонно-промышленный комплекс россии

оружие

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.Также Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза. "Арзамасский машиностроительный завод" увеличил поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" – в два раза."Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в 2 раза, Ми-28 в 3 раза", - добавил Шойгу.По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в пять раз по сравнению с началом прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин

https://crimea.ria.ru/20230711/shoygu-v-sluchae-primeneniya-kievom-kassetnykh-boepripasov-rf-otvetit-tem-zhe-1129987221.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот