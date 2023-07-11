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Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России - РИА Новости Крым, 11.07.2023
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Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России - РИА Новости Крым, 11.07.2023
Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России
Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе... РИА Новости Крым, 11.07.2023
2023-07-11T19:22
2023-07-11T19:26
сергей шойгу
оборонно-промышленный комплекс россии
оружие
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
россия
новости
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.Также Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза. "Арзамасский машиностроительный завод" увеличил поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" – в два раза."Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в 2 раза, Ми-28 в 3 раза", - добавил Шойгу.По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в пять раз по сравнению с началом прошлого года.Читайте также на РИА Новости Крым:ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросыПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себяВыпуск и поставка ударных БПЛА в войска будут форсированы - Путин
https://crimea.ria.ru/20230711/shoygu-v-sluchae-primeneniya-kievom-kassetnykh-boepripasov-rf-otvetit-tem-zhe-1129987221.html
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сергей шойгу, оборонно-промышленный комплекс россии, оружие, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, россия, новости, армия и флот
Кратный рост поставок вооружений: Шойгу рассказал о работе ОПК России

Шойгу: поставки танков в ВС РФ выросли в 3,6 раза, беспилотников "Орлан" – в 53 раза

19:22 11.07.2023 (обновлено: 19:26 11.07.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРабота расчета РСЗО "Град" в зоне СВО
Работа расчета РСЗО Град в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса России удалось в кратчайшие сроки нарастить поставки вооружения, военной техники и средств поражения, в том числе танков, БТР, БМП и беспилотников. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
"В кратчайшие сроки предприятиям ОПК удалось нарастить производство особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники и средств поражения, необходимых для выполнения боевых задач, и, самое главное, обеспечить их ускоренные поставки в войска", - сказал глава ведомства журналистам.
В частности, "Уралвагонзавод" нарастил поставки и капитальный ремонт танков Т-72 и Т-90 в 3,6 раза, а завод "КамАЗ" увеличил поставки автомобилей многоцелевого назначения в 17,6 раз. Поставки БПЛА "Орлан-10" и "Орлан-30" выросли в 53 раза.
Также Курганский машиностроительный завод увеличил поставки и капитальный ремонт БМП-3 в 2,1 раза. "Арзамасский машиностроительный завод" увеличил поставку БТР-82А в четыре раза, а "Тигр-М" – в два раза.
"Если говорить про армейскую авиацию, то поставки вертолетов Ка-52 выросли в 2 раза, Ми-28 в 3 раза", - добавил Шойгу.
По его словам, с марта 2022 года количество закупаемых и модернизируемых основных образцов вооружения, военной и специальной техники, поставляемых по гособоронзаказу, увеличено в 1,8 раза, а в 2023 году - более чем в пять раз по сравнению с началом прошлого года.
"Закупки необходимых средств поражения в 2022 году были увеличены в два раза. Уже в 2023 году мы увеличили количество выпускаемых нашей промышленностью боеприпасов более чем в 10 раз по сравнению с началом прошлого года", - сказал министр.
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Сергей ШойгуОборонно-промышленный комплекс РоссииОружиеВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФРоссияНовостиАрмия и флот
 
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