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ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы - РИА Новости Крым, 25.06.2023
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ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы - РИА Новости Крым, 25.06.2023
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T14:59
2023-06-25T14:59
владимир путин (политик)
сво
оборонно-промышленный комплекс россии
россия
армия и флот
безопасность
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми "начинается и заканчивается" его рабочий день."Конечно, (вопросам СВО) первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждение вопросов, связанных с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом", - сказал глава государства в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По словам президента, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий и компаний, производящих технические средства и вооружения, а также с теми, кто эти средства применяет."Говорим об их (вооружений – ред.) эффективности, говорим о том, где и в чем нужно еще поработать, где чего не хватает, говорим о том, какими путями и темпом нужно наращивать наши усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружений и техники шло должным темпом в нужном объеме и нужного качества", – отметил российский лидер.Путин также подчеркнул, что усилия страны в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике и выполнению всех социальных обязательств перед россиянами.Читайте также на РИА Новости Крым:Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФВыбранная стратегия развития экономики России сработала – ПутинПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
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владимир путин (политик), сво, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, безопасность, новости, политика
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы

Путин заявил, что в своем рабочем графике уделяет первостепенное внимание вопросам СВО

14:59 25.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми "начинается и заканчивается" его рабочий день.
"Конечно, (вопросам СВО) первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждение вопросов, связанных с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом", - сказал глава государства в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
По словам президента, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий и компаний, производящих технические средства и вооружения, а также с теми, кто эти средства применяет.
"Говорим об их (вооружений – ред.) эффективности, говорим о том, где и в чем нужно еще поработать, где чего не хватает, говорим о том, какими путями и темпом нужно наращивать наши усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружений и техники шло должным темпом в нужном объеме и нужного качества", – отметил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что усилия страны в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике и выполнению всех социальных обязательств перед россиянами.

"Это касается медицины, стройки, дорожного строительств, образования. Это все должно быть в гармонии друг с другом. Но все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно и в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, проведения специальной военной операции, экономики в целом и отдельных ее направлений", - заключил президент.

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Владимир Путин (политик)СВООборонно-промышленный комплекс РоссииРоссияАрмия и флотБезопасностьНовостиПолитика
 
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