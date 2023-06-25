https://crimea.ria.ru/20230625/opk-i-spetsoperatsiya-putin-rasskazal-kak-reshayutsya-voprosy-1129614358.html

ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы

ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы - РИА Новости Крым, 25.06.2023

ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы

Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми... РИА Новости Крым, 25.06.2023

2023-06-25T14:59

2023-06-25T14:59

2023-06-25T14:59

владимир путин (политик)

сво

оборонно-промышленный комплекс россии

россия

армия и флот

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новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми "начинается и заканчивается" его рабочий день."Конечно, (вопросам СВО) первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждение вопросов, связанных с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом", - сказал глава государства в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По словам президента, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий и компаний, производящих технические средства и вооружения, а также с теми, кто эти средства применяет."Говорим об их (вооружений – ред.) эффективности, говорим о том, где и в чем нужно еще поработать, где чего не хватает, говорим о том, какими путями и темпом нужно наращивать наши усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружений и техники шло должным темпом в нужном объеме и нужного качества", – отметил российский лидер.Путин также подчеркнул, что усилия страны в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике и выполнению всех социальных обязательств перед россиянами.Читайте также на РИА Новости Крым:Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФВыбранная стратегия развития экономики России сработала – ПутинПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя

https://crimea.ria.ru/20230621/vypusk-i-postavka-udarnykh-bpla-v-voyska-budut-forsirovany---putin-1129535227.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сво, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, безопасность, новости, политика