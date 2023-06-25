https://crimea.ria.ru/20230625/opk-i-spetsoperatsiya-putin-rasskazal-kak-reshayutsya-voprosy-1129614358.html
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы - РИА Новости Крым, 25.06.2023
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми... РИА Новости Крым, 25.06.2023
2023-06-25T14:59
2023-06-25T14:59
2023-06-25T14:59
владимир путин (политик)
сво
оборонно-промышленный комплекс россии
россия
армия и флот
безопасность
новости
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129427073_0:30:2862:1640_1920x0_80_0_0_8704a093519e8429a274803139a9d945.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми "начинается и заканчивается" его рабочий день."Конечно, (вопросам СВО) первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждение вопросов, связанных с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом", - сказал глава государства в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".По словам президента, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий и компаний, производящих технические средства и вооружения, а также с теми, кто эти средства применяет."Говорим об их (вооружений – ред.) эффективности, говорим о том, где и в чем нужно еще поработать, где чего не хватает, говорим о том, какими путями и темпом нужно наращивать наши усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружений и техники шло должным темпом в нужном объеме и нужного качества", – отметил российский лидер.Путин также подчеркнул, что усилия страны в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике и выполнению всех социальных обязательств перед россиянами.Читайте также на РИА Новости Крым:Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФВыбранная стратегия развития экономики России сработала – ПутинПутин: рост расходов на закупку вооружений оправдывает себя
https://crimea.ria.ru/20230621/vypusk-i-postavka-udarnykh-bpla-v-voyska-budut-forsirovany---putin-1129535227.html
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/10/1129427073_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e07ccc540eba3237ec84787db062ff9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), сво, оборонно-промышленный комплекс россии, россия, армия и флот, безопасность, новости, политика
ОПК и спецоперация: Путин рассказал, как решаются вопросы
Путин заявил, что в своем рабочем графике уделяет первостепенное внимание вопросам СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин заявил, что в своем графике уделяет первостепенное внимание обсуждению вопросов специальной военной операции, которыми "начинается и заканчивается" его рабочий день.
"Конечно, (вопросам СВО) первостепенное внимание уделяю. С этого начинается день и этим заканчивается. Есть совещания, встречи, переговоры по телефону, обсуждение вопросов, связанных с производством, которое налаживается оборонно-промышленным комплексом", - сказал глава государства в интервью журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин"
.
По словам президента, он регулярно проводит совещания с директорами предприятий и компаний, производящих технические средства и вооружения, а также с теми, кто эти средства применяет.
"Говорим об их (вооружений – ред.) эффективности, говорим о том, где и в чем нужно еще поработать, где чего не хватает, говорим о том, какими путями и темпом нужно наращивать наши усилия. Безусловно, всегда говорим о финансовом обеспечении, с тем, чтобы производство вооружений и техники шло должным темпом в нужном объеме и нужного качества", – отметил российский лидер.
Путин также подчеркнул, что усилия страны в сфере повышения обороноспособности не должны наносить ущерба экономике и выполнению всех социальных обязательств перед россиянами.
"Это касается медицины, стройки, дорожного строительств, образования. Это все должно быть в гармонии друг с другом. Но все это в комплексе и создает нам ситуацию, в которой мы чувствуем себя уверенно и в состоянии реализовать все стоящие перед нами планы и задачи. Это касается и обороны страны, проведения специальной военной операции, экономики в целом и отдельных ее направлений", - заключил президент.
Читайте также на РИА Новости Крым: