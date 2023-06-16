Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ
Путин на ПМЭФ оценил ход спецоперации, потери ВСУ и ситуацию в российской экономике
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ-2023
© Фотохост-агентство РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал об устойчивости российской экономики, ошибках Запада, провале санкций и безуспешном контрнаступлении ВСУ. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости Крым.
Стратегия России сработала
Выбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок расчетов в торговле, логистике, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни, отметил Путин.
"Сегодня можно уверенно сказать: выбранная тогда стратегия и государством, и бизнесом сработала. Макроэкономические тенденции набирают обороты и силу. В апреле этого года ВВП России вырос на 3,3% в годовом выражении, а по итогам года прибавит около процента (по крайней мере так считает Международный валютный фонд). Но согласен с теми нашими экспертами, которые считают, что рост будет побольше – на уровне 1,5-2%", – сказал он.
Рост МРОТ и поддержка семей с детьми
С января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5 процента, заявил глава государства. К 2030 году в номинальном выражении он должен вырасти вдвое.
"Отдельно хочу сказать о таком важном индикаторе как МРОТ. Мы продолжаем индексировать его опережающими темпами. С 1 января 2023 года МРОТ повысили на 6,3% до 16 940 рублей. С 1 января 2024 года проведем еще одну индексацию – сразу на 18,5%, что будет гораздо выше и темпов инфляции, и роста зарплат", – сказал Путин.
Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%.
Также глава государства сообщил, что размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Помимо этого, он выступил с инициативой выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.
Рост расходов на закупку вооружений
Рост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, отметил в ходе выступления глава государства.
"Естественно, что дополнительные средства потребовались на укрепление обороны и безопасности, на закупку вооружений. Мы обязаны это делать для защиты суверенитета нашей страны. Должен сказать, что в целом и это себя оправдывает, в том числе и с экономической точки зрения", - сказал российский лидер.
Российские активы
Президент поручил правительству ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию.
"Я прошу правительство в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию. В том числе упростить процедуру перехода бизнеса в Россию и регистрацию в специальных административных районах в тех случаях, когда такой "переезд", образно говоря, блокируется зарубежной стороной, либо вовсе не предусмотрен в их законодательстве - такое тоже бывает. Сделать это надо до декабря текущего года", - сказал Путин.
Также он заявил о необходимости запустить механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через "зарубежные прослойки".
Поддержка туризма и бизнеса
Президент предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.
"Предлагаю расширить программу льготного кредитования гостиничных проектов, сделать акцент на поддержку самого востребованного сегмента – объекты трех- и четырех звезд. Считаю нужным обязательно включить в эту программу строительство круглогодичных парков развлечения, аквапарков, горнолыжных курортов. Знаю, что бизнес планирует или уже реализует такие проекты в Крыму, на Дальнем Востоке, в Сибири, на Кавказе, на юге и в центральной части страны. Безусловно, будем поддерживать эти проекты", - сказал он.
Кроме того, Путин призвал продолжить снижение административной нагрузки на предпринимателей и освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека.
"Я считаю, что если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять, ни в плановом порядке, ни во внеплановом. Достаточно профилактических мероприятий", - заявил он.
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Развитие инфраструктуры
В российском строительстве объем работ растет пять лет подряд, отметил президент.
"Будем и дальше строить и обновлять объекты инфраструктуры, автомобильные, железные дороги, путепроводы, мосты. Продолжим расшивку узких мест — их, конечно, у нас еще тоже достаточно. Увеличение возможностей морских портов будет в центре нашего внимания, пограничных пунктов пропуска", - отметил он.
Так, к 2030 году Россия планирует утроить объем перевозок по маршруту "Север — Юг". Кроме того, правительству и РЖД удалось упростить поставки товаров и комплектующих из Азии через Дальний Восток.
Ошибки Запада
Запад предпринимает максимальные усилия, чтобы Россия понесла "стратегическое поражение на поле боя", делают все, что в их силах, заявил президент.
"Конечно, мы видим, что западные страны предпринимают максимальные усилия для того, чтобы Россия понесла, как они говорят, стратегическое поражение на поле боя, делают для этого все, что в их силах", - сказал Путин.
НАТО постепенно втягивается в войну на Украине, заявил Путин. Также он сообщил об уничтожении 15 и 16 июня новых танков Leopard ВСУ и заверил, что в случае поставки истребителей F-16 Украине они будут "гореть так же, как сейчас танки Leopard".
Кроме того, Путин выразил уверенность, что США преследуют конъюнктурные политические цели и тем самым подрывают свое же могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Это касается и доллара, потому что если тенденция расчета не в долларах будет набирать обороты, то это начало конца для этой валюты, подчеркнул российский лидер.
"Позор еврейского народа"
Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация нацистских преступников, заявил Владимир Путин.
"У меня много друзей-евреев с детства, они говорят: Зеленский – не еврей, а позор еврейского народа. И это не шутка, не ирония, понимаете. Ведь на пьедестал почета в качестве героев Украины возведены сегодня неонацисты – последыши Гитлера", - сказал российский лидер.
Путин напомнил, что в период холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.
Провал контрнаступления ВСУ
Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у Киева нет, подчеркнул Владимир Путин.
"Прямо сейчас идет бой, предпринимается очередная попытка на Временском направлении, по нескольким участкам противник пытается атаковать силами нескольких подразделений при поддержке пяти танков. На Запорожском направлении тоже, при поддержке двух танков. К первому краю подошли, потеряли несколько танков, бой идет в данный момент времени. Я думаю, что у ВСУ шансов здесь нет. Так же, как и на других направлениях, я в этом не сомневаюсь", - заявил Путин.
В ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении, заключил российский лидер.
Применит ли Россия ядерное оружие
Президент также отметил, что использование тактического ядерного оружия Россией теоретически возможно, но такой необходимости нет. При этом Путин назвал наличие ядерного оружия "конкурентным преимуществом" России и элементом сдерживания ее противников.
"Безусловно, использование ядерного оружия теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета, самого существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, и во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже снижает порог возможности применения ядерного оружия", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.