https://crimea.ria.ru/20230616/provalnoe-nastuplenie-vsu-i-ukreplenie-rossii-putin-vystupil-na-pmef-1129445337.html

Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ

Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Провальное наступление ВСУ и укрепление России: Путин выступил на ПМЭФ

Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал об устойчивости российской экономики, ошибках... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T18:27

2023-06-16T18:27

2023-06-16T18:19

владимир путин (политик)

россия

политика

экономика

сво

ядерное оружие

поставки западного оружия украине

сша

безопасность

контрнаступление всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума рассказал об устойчивости российской экономики, ошибках Запада, провале санкций и безуспешном контрнаступлении ВСУ. Главные заявления главы государства — в материале РИА Новости Крым.Стратегия России сработалаВыбранная год назад стратегия развития экономики России сработала, ВВП страны показывает рост, инфляция и безработица снижаются, подчеркнул Владимир Путин. По его словам, второй квартал прошлого года стал самым трудным для российской экономики и бизнеса. Стремительно менялись обстоятельства, привычный порядок расчетов в торговле, логистике, когда по сути перекраивалась вся ткань деловой хозяйственной жизни, отметил Путин.Рост МРОТ и поддержка семей с детьмиС января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5 процента, заявил глава государства. К 2030 году в номинальном выражении он должен вырасти вдвое.Индексация положительно отразится на доходах более пяти миллионов человек. В 2022 году из-за черты бедности вышли 1,7 млн человек, а уровень бедности оказался ниже двухзначной отметки и составил 9,8%.Также глава государства сообщил, что размер доходов семьи перестанут учитывать при назначении детских выплат и пособий. Помимо этого, он выступил с инициативой выплачивать пособия гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами при их частичной занятости.Рост расходов на закупку вооруженийРост бюджетных расходов на оборону и безопасность России и закупку вооружений оправдывает себя, в том числе с экономической точки зрения, отметил в ходе выступления глава государства.Российские активыПрезидент поручил правительству ускорить возвращение российских активов в ключевых отраслях в российскую юрисдикцию.Также он заявил о необходимости запустить механизм защиты прав граждан и юридических лиц, которые владеют отечественными компаниями через "зарубежные прослойки".Поддержка туризма и бизнесаПрезидент предложил расширить программу льготного кредитования туристического бизнеса, а также включить в программу развития туризма в РФ строительство круглогодичных парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов в Крыму и других регионах страны.Кроме того, Путин призвал продолжить снижение административной нагрузки на предпринимателей и освободить от проверок бизнес, не связанный с высокими рисками для человека.Развитие инфраструктурыВ российском строительстве объем работ растет пять лет подряд, отметил президент.Так, к 2030 году Россия планирует утроить объем перевозок по маршруту "Север — Юг". Кроме того, правительству и РЖД удалось упростить поставки товаров и комплектующих из Азии через Дальний Восток.Ошибки ЗападаЗапад предпринимает максимальные усилия, чтобы Россия понесла "стратегическое поражение на поле боя", делают все, что в их силах, заявил президент.НАТО постепенно втягивается в войну на Украине, заявил Путин. Также он сообщил об уничтожении 15 и 16 июня новых танков Leopard ВСУ и заверил, что в случае поставки истребителей F-16 Украине они будут "гореть так же, как сейчас танки Leopard".Кроме того, Путин выразил уверенность, что США преследуют конъюнктурные политические цели и тем самым подрывают свое же могущество, в том числе в сфере мировых финансов. Это касается и доллара, потому что если тенденция расчета не в долларах будет набирать обороты, то это начало конца для этой валюты, подчеркнул российский лидер."Позор еврейского народа"Президент Украины Владимир Зеленский является позором всего еврейского народа, поскольку под его руководством на государственном уровне происходит героизация нацистских преступников, заявил Владимир Путин.Путин напомнил, что в период холокоста нацисты уничтожили шесть миллионов евреев. Из них полтора миллиона было уничтожено на Украине, прежде всего, руками бандеровцев.Провал контрнаступления ВСУУкраина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, однако шансов у Киева нет, подчеркнул Владимир Путин.В ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении, заключил российский лидер.Применит ли Россия ядерное оружиеПрезидент также отметил, что использование тактического ядерного оружия Россией теоретически возможно, но такой необходимости нет. При этом Путин назвал наличие ядерного оружия "конкурентным преимуществом" России и элементом сдерживания ее противников."Безусловно, использование ядерного оружия теоретически возможно. Для России это возможно в том случае, если создается угроза нашей территориальной целостности, независимости и суверенитета, самого существования российского государства. Но у нас, во-первых, нет такой необходимости, и во-вторых, сам факт рассуждений на эту тему уже снижает порог возможности применения ядерного оружия", - сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-otvetil-na-vopros-o-novoy-mobilizatsii-v-rossii-1129360113.html

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-sdelal-zayavlenie-o-podryve-kakhovskoy-ges-1129361638.html

https://crimea.ria.ru/20230613/putin-zayavil-o-neskolkikh-planakh-po-territorialnym-granitsam-svo-1129362617.html

https://crimea.ria.ru/20230616/putin-vystupaet-na-pmef---pryamaya-translyatsiya-1129427436.html

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