https://crimea.ria.ru/20230616/u-vsu-net-shansov-v-kontrnastuplenii--putin-1129442059.html

У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин

У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин - РИА Новости Крым, 16.06.2023

У ВСУ нет шансов в контрнаступлении – Путин

Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, но шансов у Киева нет. Об этом заявил... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T17:00

2023-06-16T17:00

2023-06-16T17:34

сво

владимир путин (политик)

потери всу

контрнаступление всу

украина

россия

оборонно-промышленный комплекс россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украина предпринимает новые попытки контрнаступления, бои идут прямо сейчас, в том числе на Запорожском направлении, но шансов у Киева нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.В ходе контрнаступления украинские силы несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении, подчеркнул российский лидер."Ни на одном из участков они (ВСУ – ред.) не достигли своих целей – вот, что важно. Потери у них очень большие, больше чем 1:10 по сравнению с российской армией. Это факт. По технике – каждый день происходит рост утраты техники, на сегодняшний день потеряно 186 танков украинской армии и 418 бронемашин различного класса. Самое главное, что противник успехов не имел ни на одном направлении, как докладывают мне военные", - добавил Путин.По мнению главы государства, скоро Украина в принципе перестанет использовать свою технику, поскольку "все, что они используют – извне".Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ понесли значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Так, на Времевском выступе отражены пять украинских атак, столько же попыток наступления отбиты на Донецком направлении. На этих двух участках СВО противник потерял за день более 400 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – властиОтбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за суткиВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления

https://crimea.ria.ru/20230614/kontrnastuplenie-vsu-chto-proiskhodit-na-fronte-1129389514.html

украина

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, владимир путин (политик), потери всу , контрнаступление всу, украина, россия, оборонно-промышленный комплекс россии, новости