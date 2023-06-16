https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-9-dney-pytayutsya-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii--vlasti-1129434670.html

ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти

ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти - РИА Новости Крым, 16.06.2023

ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти

ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T14:15

2023-06-16T14:15

2023-06-16T14:37

новости

армия и флот

сво

запорожская область

времевский выступ

евгений балицкий

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и простреливаются со всех сторон. Только за последние сутки российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии отразили здесь пять атак подразделений ВСУ."На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями. Мы же будем использовать возможность "переваривать" противника на этих территориях там, где нам выгодно. Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", и тогда у нас будет открыта возможность для нашей инициативы после того, как мы измотаем противника", - отметил Балицкий.Глава Запорожской области выразил мнение, что сейчас "все идет по вероятному правильному для нас сценарию".Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ понесли значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Так, на Времевском выступе отражены пять украинских атак, столько же попыток наступления отбиты на Донецком направлении. На этих двух участках СВО противник потерял за день более 400 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияГруппировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерияРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки

https://crimea.ria.ru/20230616/rossiyskaya-pvo-sbila-22-ukrainskikh-drona-i-chetyre-snaryada-himars-1129429190.html

запорожская область

времевский выступ

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новости, армия и флот, сво, запорожская область, времевский выступ, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)