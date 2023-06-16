ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти
Балицкий: ВСУ уже 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении
14:15 16.06.2023 (обновлено: 14:37 16.06.2023)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Последние девять дней противник осуществляет попытки прорыва обороны на запорожском направлении. Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали", - написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и простреливаются со всех сторон. Только за последние сутки российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии отразили здесь пять атак подразделений ВСУ.
"На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями. Мы же будем использовать возможность "переваривать" противника на этих территориях там, где нам выгодно. Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", и тогда у нас будет открыта возможность для нашей инициативы после того, как мы измотаем противника", - отметил Балицкий.
Глава Запорожской области выразил мнение, что сейчас "все идет по вероятному правильному для нас сценарию".
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ понесли значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Так, на Времевском выступе отражены пять украинских атак, столько же попыток наступления отбиты на Донецком направлении. На этих двух участках СВО противник потерял за день более 400 боевиков.
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