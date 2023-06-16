Рейтинг@Mail.ru
ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230616/vsu-9-dney-pytayutsya-prorvat-oboronu-na-zaporozhskom-napravlenii--vlasti-1129434670.html
ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти
ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти - РИА Новости Крым, 16.06.2023
ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти
ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T14:15
2023-06-16T14:37
новости
армия и флот
сво
запорожская область
времевский выступ
евгений балицкий
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899055_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_54292dc2f8b10b3257b078224817159a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.По его словам, населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и простреливаются со всех сторон. Только за последние сутки российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии отразили здесь пять атак подразделений ВСУ."На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями. Мы же будем использовать возможность "переваривать" противника на этих территориях там, где нам выгодно. Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", и тогда у нас будет открыта возможность для нашей инициативы после того, как мы измотаем противника", - отметил Балицкий.Глава Запорожской области выразил мнение, что сейчас "все идет по вероятному правильному для нас сценарию".Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ понесли значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Так, на Времевском выступе отражены пять украинских атак, столько же попыток наступления отбиты на Донецком направлении. На этих двух участках СВО противник потерял за день более 400 боевиков.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияГруппировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерияРазбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
https://crimea.ria.ru/20230616/rossiyskaya-pvo-sbila-22-ukrainskikh-drona-i-chetyre-snaryada-himars-1129429190.html
запорожская область
времевский выступ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/17/1128899055_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_61b89fbf8db50d823ffdc039106a6098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, армия и флот, сво, запорожская область, времевский выступ, евгений балицкий, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти

Балицкий: ВСУ уже 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении

14:15 16.06.2023 (обновлено: 14:37 16.06.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. ВСУ последние девять дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении, однако ни одного стратегически важного населенного пункта им не отдали. Об этом заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Последние девять дней противник осуществляет попытки прорыва обороны на запорожском направлении. Ни одного стратегически важного населенного пункта мы не отдали", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, населенные пункты на Времевском выступе находятся в низинах и простреливаются со всех сторон. Только за последние сутки российские военнослужащие при поддержке авиации и артиллерии отразили здесь пять атак подразделений ВСУ.
"На мой взгляд, украинская сторона делает это для так называемой "перемоги", не считаясь со своими потерями. Мы же будем использовать возможность "переваривать" противника на этих территориях там, где нам выгодно. Если они будут продолжать так атаковать, как атакуют последние девять дней, то, думаю, через месяц-полтора мы сможем их "переварить", и тогда у нас будет открыта возможность для нашей инициативы после того, как мы измотаем противника", - отметил Балицкий.
Глава Запорожской области выразил мнение, что сейчас "все идет по вероятному правильному для нас сценарию".
Ранее в Минобороны России сообщили, что в течение суток подразделения ВСУ понесли значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. Так, на Времевском выступе отражены пять украинских атак, столько же попыток наступления отбиты на Донецком направлении. На этих двух участках СВО противник потерял за день более 400 боевиков.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступления
Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
Разбиты лодки и техника: потери ВСУ на Херсонщине за сутки
Зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Бук-М3 - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
12:19
Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
 
НовостиАрмия и флотСВОЗапорожская областьВремевский выступЕвгений БалицкийВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:21Путин выступает на ПМЭФ - прямая трансляция
14:15ВСУ 9 дней пытаются прорвать оборону на Запорожском направлении – власти
14:07Жертвами теракта на Каховской ГЭС стали 25 человек
13:43Крым вошел в лидеры Национального рейтинга инвестиционного климата
13:33Взятка и подлог: в Евпатории будут судить бывшего инженера "Крымэнерго"
12:55В Севастополе на строительстве подстанции скорой присвоили 1,6 млн рублей
12:45Незаконная охота: двое крымчан застрелили благородного оленя
12:19Российская ПВО сбила 22 украинских дрона и четыре снаряда HIMARS
12:09Стрельба у кинотеатра "Моряк" в Севастополе - тренировка военных
12:06Терроризм и подготовка к свержению власти: крымчанину дали 20 лет тюрьмы
11:55Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки
11:45В Крыму 23-летний водитель осужден за смертельное ДТП на встречке
11:37Группировкой "Днепр" сбит Ми-8 ВСУ, уничтожена техника и артиллерия
11:25ВСУ беспилотниками атаковали больницу Новой Каховки – есть раненый
11:15Севастополец спустил краденые деньги на путан и рестораны
10:57Вода ушла из 3 тысяч жилых домов в зоне затопления в Херсонской области
10:37ВСУ атаковали Белгородскую область управляемыми ракетами и дронами
10:21С дождями и без шторма: работа Керченской переправы 16 июня
10:11Гражданин Украины задержан в Севастополе за пропаганду терроризма
09:58Пожар произошел на территории предприятия в Курской области: что известно
Лента новостейМолния