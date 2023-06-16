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Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 16.06.2023
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Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки
Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 16.06.2023
Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки
Украинские войска в минувшие сутки предприняли очередные попытки наступления, однако ни на одном из направлений успехов не добились и понесли серьезные потери... РИА Новости Крым, 16.06.2023
2023-06-16T11:55
2023-06-16T11:55
новости
армия и флот
министерство обороны рф
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группировка войск "запад"
сво
группировка войск "восток"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска в минувшие сутки предприняли очередные попытки наступления, однако ни на одном из направлений успехов не добились и понесли серьезные потери. Об этом сообщили в Минобороны России.10 отбитых атакНа Времевском выступе наиболее активные бои шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где российские подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений ВСУ."За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", - проинформировали в Минобороны.На Донецком направлении группировка войск "Южная" также успешно отразила пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка ДНР."В ходе боев уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20", - добавили в ведомстве.Кроме того, возле Новгородского уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.Купянское направлениеУдарами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Запад" разбиты две украинские ДРГ возле Новоселовского в ЛНР."В течение суток в результате огневого поражения уничтожено около 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - отметили в Минобороны.Краснолиманское направлениеГруппировка войск "Центр" нанесла удар подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянском лесничестве.За сутки здесь ликвидировано около 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.Херсонское направлениеВ результате огневого поражения уничтожено около 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери КиеваВоенные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму
https://crimea.ria.ru/20230616/gruppirovkoy-dnepr-sbit-mi-8-vsu-unichtozhena-tekhnika-i-artilleriya-1129427542.html
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новости, армия и флот, министерство обороны рф, группировка войск "центр", группировка войск "запад", сво, группировка войск "восток"
Отбито 10 украинских атак: названы потери ВСУ за сутки

10 отбитых атак, потери ВСУ и ход боев: ситуация в зоне спецоперации

11:55 16.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодразделения ВДВ в зоне СВО
Подразделения ВДВ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Украинские войска в минувшие сутки предприняли очередные попытки наступления, однако ни на одном из направлений успехов не добились и понесли серьезные потери. Об этом сообщили в Минобороны России.
"В течение суток подразделения ВСУ продолжали нести значительные потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях", - говорится в сообщении.

10 отбитых атак

На Времевском выступе наиболее активные бои шли в районах населенных пунктов Ровнополь и Урожайное ДНР, где российские подразделения группировки войск "Восток" при поддержке авиации и артиллерии отразили пять атак подразделений ВСУ.
"За сутки уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, а также две минометные батареи", - проинформировали в Минобороны.
На Донецком направлении группировка войск "Южная" также успешно отразила пять атак ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Петровское и Старомихайловка ДНР.
"В ходе боев уничтожено до 215 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, а также две гаубицы Д-20", - добавили в ведомстве.
Кроме того, возле Новгородского уничтожен склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.

Купянское направление

Ударами армейской авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений группировки войск "Запад" разбиты две украинские ДРГ возле Новоселовского в ЛНР.
"В течение суток в результате огневого поражения уничтожено около 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийская система М777 производства США", - отметили в Минобороны.

Краснолиманское направление

Группировка войск "Центр" нанесла удар подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Невское и Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянском лесничестве.
За сутки здесь ликвидировано около 65 украинских военнослужащих, два бронетранспортера, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также гаубица Д-30.

Херсонское направление

В результате огневого поражения уничтожено около 30 украинских военнослужащих, пять автомобилей, гаубица "Мста-Б" и артиллерийская система М777 производства США.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены 96 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 104 районах.
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