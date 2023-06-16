https://crimea.ria.ru/20230616/voennye-poluchili-po-200-tysyach-rubley-za-unichtozhenie-katerov-vsu-v-krymu-1129420738.html

Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму

Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму - РИА Новости Крым, 16.06.2023

Военные получили по 200 тысяч рублей за уничтожение катеров ВСУ в Крыму

Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей за уничтожение шести безэкипажных катеров ВСУ, атаковавших российские корабли и объекты гражданской... РИА Новости Крым, 16.06.2023

2023-06-16T09:18

2023-06-16T09:18

2023-06-16T09:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн - РИА Новости Крым. Военнослужащие ВМФ России получили по 200 тысяч рублей за уничтожение шести безэкипажных катеров ВСУ, атаковавших российские корабли и объекты гражданской инфраструктуры в Крыму. Об этом сообщает Минобороны России.Всего с начала проведения СВО более десяти тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. По данным Минобороны, в 2022 году за личное уничтожение 11586 единиц украинской военной техники и вооружения их получили 7064 российских военнослужащих. За пять месяцев этого года за ликвидацию 4415 единиц украинской и западной военной техники денежное премирование получили 3193 российских военных.В частности, по 300 тыс рублей в 2023 году за каждый из уничтоженных 45 украинских вертолетов и 71 самолет воздушных сил Украины произведены военным летчикам и операторам средств ПВО, сказали в ведомстве. По 100 тыс рублей - военнослужащим подразделений Сухопутных и Воздушно-десантных войск, а также морской пехоты, в том числе артиллерийских подразделений, за уничтожение каждой из многих сотен единиц бронетанковой техники ВСУ.Выплаты российским военнослужащим по 50 тыс рублей произведены за уничтожение 1501 боевой бронированной машины противника, 203 самоходных артиллерийских установок, а также 85 установок РСЗО. За 15 пораженных пусковых установок тактического комплекса "Точка-У" и систем залпового огня HIMARS отличившиеся бойцы получили по 300 тыс рублей. Кроме того, выплаты получили военные за уничтожение других видов украинской техники, в том числе БПЛА.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУВСУ потеряли 7,5 тысяч боевиков с начала контрнаступленияПутин оценил масштабы контрнаступления ВСУ и потери Киева

https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rossii-udarili-po-mestam-proizvodstva-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnikov-1129407446.html

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новости крыма, новости, армия и флот, беспилотник (бпла, дрон), сво, himars, танки leopard