https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rf-otbili-pyat-ukrainskikh-atak-v-dnr-i-unichtozhili-sklady-vsu-1129409757.html
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:04
2023-06-15T16:04
2023-06-15T16:04
новости
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
himars
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127435200_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_50c36674487642ad909e40c910aa1da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что за сутки враг предпринял пять попыток атаковать в ДНР.В небе над территорией ДНР за сутки были уничтожены два украинских истребителя Су-27. Цели сбили под Красноармейском и Краматорском. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Кроме того, в районе трех населенных пунктов (Новомихайловка, Новгородское и Славное) в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А под Камышевахой поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенокМашины жителей Херсона массово угоняют люди в военной формеЧисло погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rossii-udarili-po-mestam-proizvodstva-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnikov-1129407446.html
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/09/1127435200_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_71b9ebaeebc0e1932a4d7ed51b3c5b9b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, армия и флот, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, himars
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
ВСУ пять раз пытались атаковать в ДНР и потеряли командный пункт и склады