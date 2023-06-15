https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rf-otbili-pyat-ukrainskikh-atak-v-dnr-i-unichtozhili-sklady-vsu-1129409757.html

ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ

ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2023

ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ

Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один... РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T16:04

2023-06-15T16:04

2023-06-15T16:04

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донецкая народная республика (днр)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что за сутки враг предпринял пять попыток атаковать в ДНР.В небе над территорией ДНР за сутки были уничтожены два украинских истребителя Су-27. Цели сбили под Красноармейском и Краматорском. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Кроме того, в районе трех населенных пунктов (Новомихайловка, Новгородское и Славное) в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А под Камышевахой поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенокМашины жителей Херсона массово угоняют люди в военной формеЧисло погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло

https://crimea.ria.ru/20230615/vs-rossii-udarili-po-mestam-proizvodstva-udarnykh-ukrainskikh-bespilotnikov-1129407446.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, армия и флот, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, himars