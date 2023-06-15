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ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2023
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ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ - РИА Новости Крым, 15.06.2023
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ
Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один... РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T16:04
2023-06-15T16:04
новости
армия и флот
донецкая народная республика (днр)
сво
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Сообщается, что за сутки враг предпринял пять попыток атаковать в ДНР.В небе над территорией ДНР за сутки были уничтожены два украинских истребителя Су-27. Цели сбили под Красноармейском и Краматорском. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".Кроме того, в районе трех населенных пунктов (Новомихайловка, Новгородское и Славное) в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А под Камышевахой поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников на Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар по херсонскому поселку Днепряны – погиб ребенокМашины жителей Херсона массово угоняют люди в военной формеЧисло погибших и пострадавших после ЧП на Каховской ГЭС выросло
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, армия и флот, донецкая народная республика (днр), сво, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, himars
ВС РФ отбили пять украинских атак в ДНР и уничтожили склады ВСУ

ВСУ пять раз пытались атаковать в ДНР и потеряли командный пункт и склады

16:04 15.06.2023
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийских расчетов в зоне СВО
Работа артиллерийских расчетов в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн – РИА Новости Крым. Российские войска отразили пять атак ВСУ на территории Донецкой народной республики, а также уничтожили здесь два вражеских самолета, два склада и один командный пункт. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Сообщается, что за сутки враг предпринял пять попыток атаковать в ДНР.
"На Донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток отражены пять атак противника в районах населенных пунктов Раздоловка, Первомайское, Красногоровка и Марьинка Донецкой Народной Республики", – говорится в сообщении.
В небе над территорией ДНР за сутки были уничтожены два украинских истребителя Су-27. Цели сбили под Красноармейском и Краматорском. Также было перехвачено пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".
Кроме того, в районе трех населенных пунктов (Новомихайловка, Новгородское и Славное) в ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 47-й артиллерийской бригад ВСУ. А под Камышевахой поражен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ.
Ранее сообщалось, что ВКС России нанесли удар по местам производства беспилотников на Украине.
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