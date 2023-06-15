https://crimea.ria.ru/20230615/mashiny-zhiteley-khersona-massovo-ugonyayut-lyudi-v-voennoy-forme-1129396970.html
Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме
Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме - РИА Новости Крым, 15.06.2023
Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме
В Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, сообщают в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.06.2023
2023-06-15T10:46
2023-06-15T10:46
2023-06-15T10:46
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херсон
украина
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, сообщают в экстренных службах региона.Массовые жалобы от автовладельцев затопленных машин поступили в Национальную полицию Украины.Отмечается, что многие автовладельцы открыли машины и отдали ключи от них. Желающим сопровождать свои авто злоумышленники сообщили об опасной инфекции и опрыскивали салоны веществом с неприятным запахом, заверяя, что оно опасно для здоровья.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о регулярных случаях мародерства со стороны украинских боевиков на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области: только за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили более сотни снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом
https://crimea.ria.ru/20230605/teroborona-vsu-i-natsgvardiya-ustroili-perestrelku-v-khersone-prichiny-1129193156.html
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новости, херсон, украина, всу (вооруженные силы украины)
Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме
О массовых угонах автомобилей жителей Херсона сообщили экстренные службы региона