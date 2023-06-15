https://crimea.ria.ru/20230615/mashiny-zhiteley-khersona-massovo-ugonyayut-lyudi-v-voennoy-forme-1129396970.html

Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме

Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме - РИА Новости Крым, 15.06.2023

Машины жителей Херсона массово угоняют люди в военной форме

В Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, сообщают в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 15.06.2023

2023-06-15T10:46

2023-06-15T10:46

2023-06-15T10:46

новости

херсон

украина

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/13/1124970512_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_fc4c530e26ef6ced2bccb8f084a345b8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости Крым. В Херсоне неизвестные в военной форме массово вывозят автомобили жителей Херсона под предлогам спасения от затопления, сообщают в экстренных службах региона.Массовые жалобы от автовладельцев затопленных машин поступили в Национальную полицию Украины.Отмечается, что многие автовладельцы открыли машины и отдали ключи от них. Желающим сопровождать свои авто злоумышленники сообщили об опасной инфекции и опрыскивали салоны веществом с неприятным запахом, заверяя, что оно опасно для здоровья.Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал о регулярных случаях мародерства со стороны украинских боевиков на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области. Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области: только за минувшие сутки по мирным населенным пунктам выпустили более сотни снарядов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсоне вооруженные боевики ВСУ отобрали сбережения местного жителяБоевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения"Мы обязательно вернемся": Сальдо сравнил Херсон со Сталинградом

https://crimea.ria.ru/20230605/teroborona-vsu-i-natsgvardiya-ustroili-perestrelku-v-khersone-prichiny-1129193156.html

херсон

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсон, украина, всу (вооруженные силы украины)