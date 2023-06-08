https://crimea.ria.ru/20230608/ukrainskie-boeviki-v-khersone-nachali-vynosit-iz-kvartir-bytovuyu-tekhniku-1129259179.html

Украинские боевики в Херсоне начали выносить из квартир бытовую технику

Украинские боевики в Херсоне начали выносить из квартир бытовую технику - РИА Новости Крым, 08.06.2023

Украинские боевики в Херсоне начали выносить из квартир бытовую технику

Украинские боевики продолжают мародерствовать в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области, сообщают экстренные... РИА Новости Крым, 08.06.2023

2023-06-08T11:18

2023-06-08T11:18

2023-06-08T11:18

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июн - РИА Новости Крым. Украинские боевики продолжают мародерствовать в жилых домах мирных жителей на оккупированной Киевом правобережной части Херсонской области, сообщают экстренные службы региона.Так, утром 7 июня житель Херсона, проживающий в Измайловском переулке, сообщил в национальную полицию Украины о том, что украинские военнослужащие вывезли из соседнего дома плазменный телевизор, бойлер для нагрева воды, микроволновую печь и холодильник. Сумма ущерба оценивается в 150 тыс. гривен.Ранее в мае боевики ВСУ украли у мирной жительницы в Херсоне все сбережения, до этого также сообщалось о случае грабежа местного жителя, который открыл дверь квартиры двоим неизвестным в военной форме и был избит ими до потери сознания. Когда мужчина очнулся, то обнаружил пропажу ноутбука, велосипеда, гитары и ряда других дорогостоящих вещей.Также неоднократно сообщалось о случаях похищений мужчин на оккупированной Киевом Херсонщине. При этом боевики ежедневно обстреливают левобережье области.Читайте также на РИА Новости Крым:Тероборона ВСУ и Нацгвардия устроили перестрелку в Херсоне: причиныУкраинские боевики напали на бывшего священника УПЦ в ХерсонеСотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20230602/boeviki-vsu-ugnali-vnedorozhnik-u-mirnogo-zhitelya-khersona-1129144449.html

херсон

украина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), херсон, происшествия, украина, общество, новости