https://crimea.ria.ru/20230523/sotrudniki-fsb-unichtozhili-krupnyy-taynik-s-oruzhiem-v-khersonskoy-oblasti-1128903112.html

Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области

Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области

Схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами обнаружен в Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ России по Херсонской области. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T13:25

2023-05-23T13:25

2023-05-23T13:42

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

происшествия

общество

херсонская область

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901400_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_753e8d6567c7ebb39214281b4ea812e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами обнаружен в Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ России по Херсонской области.Тайник с боеприпасами был обнаружен в селе Павловка Генического района.Специалисты-взрывотехники оценили состояние боеприпасов и признали их не подлежащими транспортировке. В результате было принято решение об уничтожении оружия на месте обнаружения.Сотрудники областного УФСБ проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.Ранее в главке МВД России по Херсонской области сообщили об обнаружении схрона с бронебойным оружием на границе с Крымом. В начале апреля силовики нашли тайник в оружием в районе Чаплынки. В нем хранились 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град". Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.Читайте также на РИА Новости Крым:На границе с Крымом нашли и взорвали схрон со снарядами для "Града"Пять килограммов взрывчатки нашли возле кафе в МелитополеКрупный схрон обнаружили в Запорожской области

https://crimea.ria.ru/20230417/na-granitse-s-krymom-nashli-skhron-s-broneboynymi-patronami-1128218277.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), происшествия, общество, херсонская область, новости