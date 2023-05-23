Сотрудники ФСБ уничтожили крупный тайник с оружием в Херсонской области
Тысячи патронов, гранатометы и огнеметы: в Херсонской области найден тайник с боеприпасами
13:25 23.05.2023 (обновлено: 13:42 23.05.2023)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Схрон с тысячами патронов, ручными гранатами, гранатометами и огнеметами обнаружен в Херсонской области. Об этом сообщает УФСБ России по Херсонской области.
Тайник с боеприпасами был обнаружен в селе Павловка Генического района.
"В ходе осмотра обнаружены патроны калибра 5,45 мм – 2500 штук, одиннадцать гранат Ф-1, выстрелы гранатометные ВОГ 25 – 21 штук, а также три реактивных пехотных огнемета "Шмель", – говорится в сообщении.
Специалисты-взрывотехники оценили состояние боеприпасов и признали их не подлежащими транспортировке. В результате было принято решение об уничтожении оружия на месте обнаружения.
Сотрудники областного УФСБ проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия, а также лиц, причастных к указанной противоправной деятельности.
Ранее в главке МВД России по Херсонской области сообщили об обнаружении схрона с бронебойным оружием на границе с Крымом. В начале апреля силовики нашли тайник в оружием в районе Чаплынки. В нем хранились 189 головных контактных взрывателей, два трассирующих бронебойно-зажигательных патрона калибра 30 мм, пять минометных мин калибра 120 мм, четыре минометные мины калибра 80 мм, три артиллерийских снаряда калибра 152 мм, три выстрела для РПГ, два пороховых заряда для РПГ и четыре снаряда РСЗО "Град". Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.
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