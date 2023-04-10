https://crimea.ria.ru/20230410/kupnyy-skhron-obnaruzhili-v-zaporozhskoy-oblasti-1128095685.html

Купный схрон обнаружили в Запорожской области

Купный схрон обнаружили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.04.2023

Купный схрон обнаружили в Запорожской области

Крупный схрон с боеприпасами разного калибра обнаружили полицейские в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 10.04.2023

2023-04-10T19:23

2023-04-10T19:23

2023-04-10T19:23

запорожская область

новые регионы россии

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

новости

сво

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0a/1128095568_0:0:1241:698_1920x0_80_0_0_5dabbaa7749494f771cd1b564fdc6e86.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крупный схрон с боеприпасами разного калибра обнаружили полицейские в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Полицейские получили оперативную информацию о том, что в селе Кавуновка Михайловского района находится тайник. На поиски схрона были направлены сотрудники МВД и Росгвардии.По данному факту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).Все изъятое передано специалистам для уничтожения.Ранее правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ в Херсонской области. В районе села Новопавловка Каланчакского района они нашли 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Схрон был обнаружен в проточной трубе. Второй тайник был найден возле жилых домов в районе Чаплынки – 11 артснарядов разного калибра, 130 головных контактных взрывателей, танковый заряд и другие боеприпасы также были изъяты и уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

https://crimea.ria.ru/20230401/na-granitse-s-krymom-nashli-i-vzorvali-skhron-so-snaryadami-dlya-grada-1127917079.html

запорожская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, новые регионы россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, сво, безопасность