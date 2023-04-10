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Купный схрон обнаружили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.04.2023
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Купный схрон обнаружили в Запорожской области
Купный схрон обнаружили в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.04.2023
Купный схрон обнаружили в Запорожской области
Крупный схрон с боеприпасами разного калибра обнаружили полицейские в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 10.04.2023
2023-04-10T19:23
2023-04-10T19:23
запорожская область
новые регионы россии
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крупный схрон с боеприпасами разного калибра обнаружили полицейские в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.Полицейские получили оперативную информацию о том, что в селе Кавуновка Михайловского района находится тайник. На поиски схрона были направлены сотрудники МВД и Росгвардии.По данному факту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).Все изъятое передано специалистам для уничтожения.Ранее правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ в Херсонской области. В районе села Новопавловка Каланчакского района они нашли 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Схрон был обнаружен в проточной трубе. Второй тайник был найден возле жилых домов в районе Чаплынки – 11 артснарядов разного калибра, 130 головных контактных взрывателей, танковый заряд и другие боеприпасы также были изъяты и уничтожены.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
https://crimea.ria.ru/20230401/na-granitse-s-krymom-nashli-i-vzorvali-skhron-so-snaryadami-dlya-grada-1127917079.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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запорожская область, новые регионы россии, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), новости, сво, безопасность
Купный схрон обнаружили в Запорожской области

МВД: крупный тайник с 200 боеприпасами обнаружен в Запорожской области

19:23 10.04.2023
 
© МВД РоссииТайник с 200 боеприпасами вскрыли в Запорожской области
Тайник с 200 боеприпасами вскрыли в Запорожской области
© МВД России
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. Крупный схрон с боеприпасами разного калибра обнаружили полицейские в Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
Полицейские получили оперативную информацию о том, что в селе Кавуновка Михайловского района находится тайник. На поиски схрона были направлены сотрудники МВД и Росгвардии.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские совместно с коллегами из Росгвардии в одном из домовладений обнаружили и изъяли около 200 боеприпасов разного калибра и назначения", - говорится в Telegram-канале МВД.
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По данному факту начата проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 222 УК РФ (Незаконные приобретение, сбыт и хранение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов).
Все изъятое передано специалистам для уничтожения.
Ранее правоохранители обнаружили тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ в Херсонской области. В районе села Новопавловка Каланчакского района они нашли 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Схрон был обнаружен в проточной трубе. Второй тайник был найден возле жилых домов в районе Чаплынки – 11 артснарядов разного калибра, 130 головных контактных взрывателей, танковый заряд и другие боеприпасы также были изъяты и уничтожены.
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