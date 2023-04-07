https://crimea.ria.ru/20230407/sotni-patronov-snaryady-i-miny-dva-taynika-vsu-unichtozhili-na-khersonschine-1128029277.html

Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине

Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023

Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине

Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T10:47

2023-04-07T10:47

2023-04-07T10:47

херсонская область

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

оружие

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/07/1128029010_0:90:960:630_1920x0_80_0_0_315eb3fb7a54709cc7c131a74293bef3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД."В районе села Новопавловка Каланчакского района обнаружены и изъяты 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Также в тайнике находились три радиостанции и форменное обмундирование с символикой Украины", – говорится в сообщении. Уточняется, что опасная находка была обнаружена в проточной трубе недалеко от населенного пункта.В ведомстве пояснили, что обе находки представляли опасность для проживающих рядом людей и не подлежали транспортировке. Правоохранители уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом тротила.В области продолжаются мероприятия по выявлению тайников с оружием и боеприпасами.Ранее под Чаплынкой правоохранители нашли тайник с сотнями головных контактных взрывателей, бронебойно-зажигательными патронами, минометными минами и другими боеприпасами. Поселок Чаплынка расположен в нескольких десятках километрах от Крыма. Ближайший к нему населенный пункт полуострова – Армянск.Тайники с вооружением и боеприпасами, военной формой украинских солдат регулярно находят в Херсонской области. Только в марте под Херсоном силовики обнаружили три крупных тайника. Были изъяты семь металлических ящиков, в которых находились 125 патронов калибра 30 мм, а также 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя, реактивная штурмовая граната. В третьем нашли ручной гранатомет и две гранаты Ф-1 с запалами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под ХерсономНеправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)