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Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023
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Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине
Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине - РИА Новости Крым, 07.04.2023
Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине
Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного... РИА Новости Крым, 07.04.2023
2023-04-07T10:47
2023-04-07T10:47
херсонская область
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
оружие
мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД."В районе села Новопавловка Каланчакского района обнаружены и изъяты 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Также в тайнике находились три радиостанции и форменное обмундирование с символикой Украины", – говорится в сообщении. Уточняется, что опасная находка была обнаружена в проточной трубе недалеко от населенного пункта.В ведомстве пояснили, что обе находки представляли опасность для проживающих рядом людей и не подлежали транспортировке. Правоохранители уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом тротила.В области продолжаются мероприятия по выявлению тайников с оружием и боеприпасами.Ранее под Чаплынкой правоохранители нашли тайник с сотнями головных контактных взрывателей, бронебойно-зажигательными патронами, минометными минами и другими боеприпасами. Поселок Чаплынка расположен в нескольких десятках километрах от Крыма. Ближайший к нему населенный пункт полуострова – Армянск.Тайники с вооружением и боеприпасами, военной формой украинских солдат регулярно находят в Херсонской области. Только в марте под Херсоном силовики обнаружили три крупных тайника. Были изъяты семь металлических ящиков, в которых находились 125 патронов калибра 30 мм, а также 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя, реактивная штурмовая граната. В третьем нашли ручной гранатомет и две гранаты Ф-1 с запалами.Читайте также на РИА Новости Крым:"Свалка" снарядов: в Запорожской области нашли замаскированный тайник Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под ХерсономНеправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
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херсонская область, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости, оружие, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)
Сотни патронов, снаряды и мины: два тайника ВСУ уничтожили на Херсонщине

В Херсонской области уничтожены схроны с взрывчаткой и снарядами "Град"

10:47 07.04.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиТайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области
Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МВД.
"В районе села Новопавловка Каланчакского района обнаружены и изъяты 260 патронов калибра 5,45 мм, четыре гранаты Ф-1, гранату РГД-5. Также в тайнике находились три радиостанции и форменное обмундирование с символикой Украины", – говорится в сообщении.
Уточняется, что опасная находка была обнаружена в проточной трубе недалеко от населенного пункта.
Второй тайник был найден недалеко от жилых строений в районе поселка Чаплынка. Изъяты 11 артснарядов разного калибра, 130 головных контактных взрывателей, танковый заряд, снаряд для установки "Град", три минометных мины калибра 82 мм, выстрел и заряд для гранатомета, а также четыре бронебойных трассирующих патрона.
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиТайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области
Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Тайники с боеприпасами и формой с символикой ВСУ нашли правоохранители в населенных пунктах Херсонской области
В ведомстве пояснили, что обе находки представляли опасность для проживающих рядом людей и не подлежали транспортировке. Правоохранители уничтожили боеприпасы на месте накладным зарядом тротила.
В области продолжаются мероприятия по выявлению тайников с оружием и боеприпасами.
Ранее под Чаплынкой правоохранители нашли тайник с сотнями головных контактных взрывателей, бронебойно-зажигательными патронами, минометными минами и другими боеприпасами. Поселок Чаплынка расположен в нескольких десятках километрах от Крыма. Ближайший к нему населенный пункт полуострова – Армянск.
Тайники с вооружением и боеприпасами, военной формой украинских солдат регулярно находят в Херсонской области. Только в марте под Херсоном силовики обнаружили три крупных тайника. Были изъяты семь металлических ящиков, в которых находились 125 патронов калибра 30 мм, а также 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя, реактивная штурмовая граната. В третьем нашли ручной гранатомет и две гранаты Ф-1 с запалами.
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Херсонская областьНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)ПроисшествияНовостиОружиеМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)
 
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