https://crimea.ria.ru/20230307/sem-yaschikov-s-patronami-i-granatomet-chto-nashli-v-skhronakh-pod-khersonom-1127386565.html

Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном

Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.03.2023

Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном

Полицейские выявили в Херсонской области три крупных тайника с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 07.03.2023

2023-03-07T20:14

2023-03-07T20:14

2023-03-07T20:14

херсонская область

происшествия

гу мвд по херсонской области

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Полицейские выявили в Херсонской области три крупных тайника с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.По данным полиции, один из тайников обнаружен в водосточной трубе рядом с селом Любимо-Павловка Чаплинского муниципалитета. Из него изъяты семь металлических ящиков со 125 патронами калибра 30 мм.Еще один тайник найден в зарослях травы возле села Веселое. Из этого схрона изъяты 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя и реактивную штурмовую гранату.Ранее в Херсонской области нашли патроны в улье и ручной гранатомет в подсобке жилого дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатамиВ Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатометаСхрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад

https://crimea.ria.ru/20230217/tonna-porokha-dlya-artillerii-v-khersonskoy-oblasti-nashli-esche-odin-skhron-1127034272.html

херсонская область

новые регионы россии

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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