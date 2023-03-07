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Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.03.2023
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Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном
Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном - РИА Новости Крым, 07.03.2023
Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном
Полицейские выявили в Херсонской области три крупных тайника с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области. РИА Новости Крым, 07.03.2023
2023-03-07T20:14
2023-03-07T20:14
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Полицейские выявили в Херсонской области три крупных тайника с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.По данным полиции, один из тайников обнаружен в водосточной трубе рядом с селом Любимо-Павловка Чаплинского муниципалитета. Из него изъяты семь металлических ящиков со 125 патронами калибра 30 мм.Еще один тайник найден в зарослях травы возле села Веселое. Из этого схрона изъяты 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя и реактивную штурмовую гранату.Ранее в Херсонской области нашли патроны в улье и ручной гранатомет в подсобке жилого дома.Читайте также на РИА Новости Крым:В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатамиВ Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатометаСхрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад
https://crimea.ria.ru/20230217/tonna-porokha-dlya-artillerii-v-khersonskoy-oblasti-nashli-esche-odin-skhron-1127034272.html
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новости, новые регионы россии
Семь ящиков с патронами и гранатомет: что нашли в схронах под Херсоном

Под Херсоном нашли семь ящиков с патронами, противотанковые гранаты и ручной гранатомет

20:14 07.03.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиНайденный схрон в Херсонской области
Найденный схрон в Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар - РИА Новости Крым. Полицейские выявили в Херсонской области три крупных тайника с боеприпасами, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Херсонской области.
По данным полиции, один из тайников обнаружен в водосточной трубе рядом с селом Любимо-Павловка Чаплинского муниципалитета. Из него изъяты семь металлических ящиков со 125 патронами калибра 30 мм.
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Еще один тайник найден в зарослях травы возле села Веселое. Из этого схрона изъяты 12 противотанковых гранат, 67 модернизированных зажигательных патронов калибра 14,5 мм, 64 взрывателя и реактивную штурмовую гранату.
"В поселке Чаплинка во дворе заброшенного строения правоохранители также выявили боеприпасы и изъяли ручной гранатомет и две гранаты Ф-1 с запалами",- добавили в МВД.
Ранее в Херсонской области нашли патроны в улье и ручной гранатомет в подсобке жилого дома.
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