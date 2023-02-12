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В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета - РИА Новости Крым, 12.02.2023
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В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T09:49
2023-02-12T09:53
херсонская область
происшествия
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новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону.Схрон выявили в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе.Ранее в Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. В заброшенном здании хранились два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения. Читайте также на РИА Новости Крым:Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный складЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометыБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
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Новости
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новые регионы россии, общество, новости
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета

Схрон в лесу: в Херсонской области полиция обнаружила более 800 выстрелов для гранатомета

09:49 12.02.2023 (обновлено: 09:53 12.02.2023)
 
© Пресс-служба РосгвардииСхрон с боеприпасами и вооружениями, обнаруженный Росгвардией
Схрон с боеприпасами и вооружениями, обнаруженный Росгвардией
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону.
Схрон выявили в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе.
"Правоохранители обнаружили и изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом. Проводится дальнейшая проверка", - сказано в сообщении силовиков.
Ранее в Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. В заброшенном здании хранились два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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