https://crimea.ria.ru/20230212/v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-arsenal-boepripasov-dlya-granatometa-1126927809.html

В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета

В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета - РИА Новости Крым, 12.02.2023

В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета

В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.02.2023

2023-02-12T09:49

2023-02-12T09:49

2023-02-12T09:53

херсонская область

происшествия

гу мвд по херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону.Схрон выявили в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе.Ранее в Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. В заброшенном здании хранились два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения. Читайте также на РИА Новости Крым:Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный складЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометыБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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