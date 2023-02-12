https://crimea.ria.ru/20230212/v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-arsenal-boepripasov-dlya-granatometa-1126927809.html
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета - РИА Новости Крым, 12.02.2023
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону. РИА Новости Крым, 12.02.2023
2023-02-12T09:49
2023-02-12T09:49
2023-02-12T09:53
херсонская область
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области правоохранители обнаружили крупный тайник с боеприпасами для гранатомета. Об этом сообщается вTelegram-канале ГУ МВД по региону.Схрон выявили в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе.Ранее в Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. В заброшенном здании хранились два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения. Читайте также на РИА Новости Крым:Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный складЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометыБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новые регионы россии, общество, новости
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
Схрон в лесу: в Херсонской области полиция обнаружила более 800 выстрелов для гранатомета
09:49 12.02.2023 (обновлено: 09:53 12.02.2023)