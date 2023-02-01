https://crimea.ria.ru/20230201/skhron-v-yame-v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-oruzheynyy-sklad-1126703412.html

Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад

Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад

Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами нашли силовики возле поселка Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T09:41

2023-02-01T09:41

2023-02-01T09:41

херсонская область

гу мвд по херсонской области

происшествия

новости

новые регионы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/01/1126703126_0:0:1252:705_1920x0_80_0_0_00be282ffdd725deb6d34881ba401668.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами нашли силовики возле поселка Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."В нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обнаружили обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий схрон мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.Контролируемым подрывом найденный арсенал был уничтожен.Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили четыре тайника с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Схроны вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткойВ Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, гу мвд по херсонской области, происшествия, новости, новые регионы россии, общество