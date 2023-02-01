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Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад - РИА Новости Крым, 01.02.2023
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Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад
Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад
Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами нашли силовики возле поселка Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T09:41
2023-02-01T09:41
херсонская область
гу мвд по херсонской области
происшествия
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами нашли силовики возле поселка Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России."В нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обнаружили обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий схрон мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.Контролируемым подрывом найденный арсенал был уничтожен.Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили четыре тайника с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Схроны вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.Читайте также на РИА Новости Крым:Возле здания телекомпании в Мелитополе найден схрон со взрывчаткойВ Запорожской области обнаружили схрон с противотанковыми ракетамиВ Херсонской области в схроне нашли форму и оружие сбежавшего солдата ВСУ
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РИА Новости Крым
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херсонская область, гу мвд по херсонской области, происшествия, новости, новые регионы россии, общество
Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад

МВД России: возле поселка Новая Маячка Херсонской области нашли схрон с 450 боеприпасами

09:41 01.02.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВозле поселка Новая Маячка Херсонской области нашли схрон с 450 боеприпасами
Возле поселка Новая Маячка Херсонской области нашли схрон с 450 боеприпасами
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Замаскированный склад с минами и крупнокалиберными снарядами нашли силовики возле поселка Новая Маячка Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.
"В нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка обнаружили обложенную ветвями яму, в которой хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели", - говорится в сообщении ведомства.
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По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий схрон мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.
Контролируемым подрывом найденный арсенал был уничтожен.
Ранее в Херсонской области правоохранители за один день рассекретили четыре тайника с оружием и боеприпасами в трех населенных пунктах. Схроны вскрыты в Новоивановке, Генической Горке и Михайловке.
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