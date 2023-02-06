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В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2023
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В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2023
В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
В Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. Об этом сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.02.2023
2023-02-06T21:12
2023-02-06T21:12
херсонская область
запорожская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
новые регионы россии
безопасность
владимир рогов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. Об этом сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.Заброшенная ферма в Запорожской областиыл Снаряды хранились на заброшенной ферме в селе Новоданиловка. На место выехали сотрудники полиции и подразделение специального назначения."В заброшенном строении обнаружили два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения", – говорится в сообщении.Боеприпасы взрывотехники уничтожили на месте. А танковые приборы ночного наблюдения изъяли и направили на экспертизу.В настоящее время правоохранители устанавливают круг причастных к хранению арсенала лиц. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.Херсонская областьВ Херсонской области также ведется активная работа по выявлению схронов с боеприпасами и пособников вооруженных сил Украины. Только в январе полицейские задержали 23 участников диверсионно-разведывательных групп, наблюдателей и корректировщиков. Кроме того, правоохранители выявили и изъяли 18 471 экземпляр запрещенной экстремистской литературы, уточнили ГУ МВД по Херсонской области в своем Telegram-канале."Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 627 единиц огнестрельного оружия, около 30 тысяч патронов, 20 кг взрывчатых веществ, 21 взрывное устройство, 192 гранаты и гранатометные выстрелы", – сообщили в областном главке МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВООружие, флаг и форма НАТО: в Херсоне найден тайник бывшего сотрудника СБУПособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области
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херсонская область, запорожская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новые регионы россии, безопасность, владимир рогов
В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ

Рогов: в Запорожской области найден схрон с десятками противотанковых снарядов

21:12 06.02.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиСхрон со снарядами ВСУ
Схрон со снарядами ВСУ
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. Об этом сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.

Заброшенная ферма в Запорожской областиыл

Снаряды хранились на заброшенной ферме в селе Новоданиловка. На место выехали сотрудники полиции и подразделение специального назначения.
"В заброшенном строении обнаружили два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения", – говорится в сообщении.
Боеприпасы взрывотехники уничтожили на месте. А танковые приборы ночного наблюдения изъяли и направили на экспертизу.
В настоящее время правоохранители устанавливают круг причастных к хранению арсенала лиц. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.

Херсонская область

В Херсонской области также ведется активная работа по выявлению схронов с боеприпасами и пособников вооруженных сил Украины. Только в январе полицейские задержали 23 участников диверсионно-разведывательных групп, наблюдателей и корректировщиков.
Кроме того, правоохранители выявили и изъяли 18 471 экземпляр запрещенной экстремистской литературы, уточнили ГУ МВД по Херсонской области в своем Telegram-канале.
"Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 627 единиц огнестрельного оружия, около 30 тысяч патронов, 20 кг взрывчатых веществ, 21 взрывное устройство, 192 гранаты и гранатометные выстрелы", – сообщили в областном главке МВД.
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Херсонская областьЗапорожская областьПроисшествияГУ МВД по Херсонской областиНовые регионы РоссииБезопасностьВладимир Рогов
 
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