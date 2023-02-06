https://crimea.ria.ru/20230206/v-zaporozhskoy-oblasti-nashli-protivotankovyy-arsenal-vsu-1126813093.html

В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ

В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ - РИА Новости Крым, 06.02.2023

В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ

В Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. Об этом сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов. РИА Новости Крым, 06.02.2023

2023-02-06T21:12

2023-02-06T21:12

2023-02-06T21:12

херсонская область

запорожская область

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владимир рогов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. В Акимовском районе Запорожской области обнаружен противотанковый арсенал ВСУ. Об этом сообщил общественный деятель региона Владимир Рогов.Заброшенная ферма в Запорожской областиыл Снаряды хранились на заброшенной ферме в селе Новоданиловка. На место выехали сотрудники полиции и подразделение специального назначения."В заброшенном строении обнаружили два транспортно-пусковых контейнера к противотанковым управляемым ракетам, 17 взрывателей к танковым зарядам, шесть кумулятивных снарядов и 17 осколочно-фугасных, а также 25 пороховых боевых зарядов и пять танковых приборов ночного наблюдения", – говорится в сообщении.Боеприпасы взрывотехники уничтожили на месте. А танковые приборы ночного наблюдения изъяли и направили на экспертизу.В настоящее время правоохранители устанавливают круг причастных к хранению арсенала лиц. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Виновным грозит до трех лет лишения свободы.Херсонская областьВ Херсонской области также ведется активная работа по выявлению схронов с боеприпасами и пособников вооруженных сил Украины. Только в январе полицейские задержали 23 участников диверсионно-разведывательных групп, наблюдателей и корректировщиков. Кроме того, правоохранители выявили и изъяли 18 471 экземпляр запрещенной экстремистской литературы, уточнили ГУ МВД по Херсонской области в своем Telegram-канале."Сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота 627 единиц огнестрельного оружия, около 30 тысяч патронов, 20 кг взрывчатых веществ, 21 взрывное устройство, 192 гранаты и гранатометные выстрелы", – сообщили в областном главке МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВООружие, флаг и форма НАТО: в Херсоне найден тайник бывшего сотрудника СБУПособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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