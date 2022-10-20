https://crimea.ria.ru/20221020/masterskaya-po-izgotovleniyu-svu-i-skhrony-nakhodki-rosgvardii-v-zone-svo-1124992826.html
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T11:53
2022-10-20T11:53
2022-10-20T11:54
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии."В результате поиска на территории заброшенного предприятия росгвардейцы нашли гранаты, более двух тысяч патронов калибра 5.45 и 7.62 мм, магазины к автоматам, а также магазин к американской винтовке М-16 с патронами", - сказано в Telegram-канале ведомства.Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области >>По данным пресс-службы, всего за несколько дней росгвардейцам удалось обнаружить несколько схронов, из которых изъяты три противотанковые управляемые ракеты, три ПЗРК, снаряды, 24 гранатомета и огнемет, около 40 единиц огнестрельного оружия и более 11 тысяч патронов. Кроме того, росгвардейцы обнаружили мастерскую по изготовлению радиоуправляемых СВУ (самодельных взрывных устройств) и "коктейлей Молотова".Ранее сообщалось о задержании в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221006/26-kg-vzryvchatki-i-12-tys-patronov-v-lnr-nashli-krupnyy-skhron-1124733697.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), специальная военная операция рф на украине
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны с тысячами патронов нашли росгвардейцы в зоне СВО
11:53 20.10.2022 (обновлено: 11:54 20.10.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"В результате поиска на территории заброшенного предприятия росгвардейцы нашли гранаты, более двух тысяч патронов калибра 5.45 и 7.62 мм, магазины к автоматам, а также магазин к американской винтовке М-16 с патронами", - сказано в Telegram-канале ведомства.
По данным пресс-службы, всего за несколько дней росгвардейцам удалось обнаружить несколько схронов, из которых изъяты три противотанковые управляемые ракеты, три ПЗРК, снаряды, 24 гранатомета и огнемет, около 40 единиц огнестрельного оружия и более 11 тысяч патронов. Кроме того, росгвардейцы обнаружили мастерскую по изготовлению радиоуправляемых СВУ (самодельных взрывных устройств) и "коктейлей Молотова".
Ранее сообщалось о задержании в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ.