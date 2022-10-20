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Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
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Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости Крым, 20.10.2022
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО
В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии. РИА Новости Крым, 20.10.2022
2022-10-20T11:53
2022-10-20T11:54
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии."В результате поиска на территории заброшенного предприятия росгвардейцы нашли гранаты, более двух тысяч патронов калибра 5.45 и 7.62 мм, магазины к автоматам, а также магазин к американской винтовке М-16 с патронами", - сказано в Telegram-канале ведомства.Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области &gt;&gt;По данным пресс-службы, всего за несколько дней росгвардейцам удалось обнаружить несколько схронов, из которых изъяты три противотанковые управляемые ракеты, три ПЗРК, снаряды, 24 гранатомета и огнемет, около 40 единиц огнестрельного оружия и более 11 тысяч патронов. Кроме того, росгвардейцы обнаружили мастерскую по изготовлению радиоуправляемых СВУ (самодельных взрывных устройств) и "коктейлей Молотова".Ранее сообщалось о задержании в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ.
https://crimea.ria.ru/20221006/26-kg-vzryvchatki-i-12-tys-patronov-v-lnr-nashli-krupnyy-skhron-1124733697.html
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росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), специальная военная операция рф на украине
Мастерская по изготовлению СВУ и схроны: находки Росгвардии в зоне СВО

Мастерская по изготовлению СВУ и схроны с тысячами патронов нашли росгвардейцы в зоне СВО

11:53 20.10.2022 (обновлено: 11:54 20.10.2022)
 
© Пресс-служба РосгвардииВ Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости Крым. В зоне спецоперации обнаружен очередной тайник диверсантов, сообщает пресс-служба Росгвардии.
"В результате поиска на территории заброшенного предприятия росгвардейцы нашли гранаты, более двух тысяч патронов калибра 5.45 и 7.62 мм, магазины к автоматам, а также магазин к американской винтовке М-16 с патронами", - сказано в Telegram-канале ведомства.
Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области >>
По данным пресс-службы, всего за несколько дней росгвардейцам удалось обнаружить несколько схронов, из которых изъяты три противотанковые управляемые ракеты, три ПЗРК, снаряды, 24 гранатомета и огнемет, около 40 единиц огнестрельного оружия и более 11 тысяч патронов. Кроме того, росгвардейцы обнаружили мастерскую по изготовлению радиоуправляемых СВУ (самодельных взрывных устройств) и "коктейлей Молотова".
Бойцы Росгвардии в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 11:37
26 кг взрывчатки и 12 тыс. патронов: в ЛНР нашли крупный схрон
Ранее сообщалось о задержании в Херсонской и Запорожской областях 90 пособников ВСУ.
 
Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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