https://crimea.ria.ru/20221008/posobniki-vsu-zaderzhany-na-khersonschine-i-v-zaporozhskoy-oblasti-1124780748.html

Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области

Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2022

Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области

Подозреваемые в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях. При обысках у них изъяты оружие, взрывчатка и спецсредства связи, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2022

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:38

2022-10-08T17:38

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Подозреваемые в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях. При обысках у них изъяты оружие, взрывчатка и спецсредства связи, сообщили в пресс-службе Росгвардии.В ведомстве уточнили, что информация о возможной причастности задержанных к обстрелам населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей поступила от смежников."Подразделениями спецназначения Росгвардии проведены адресные мероприятия. Выявлены четыре человека, подозреваемых в пособничестве ВСУ", – говорится в сообщении.В настоящее время ведется проверка задержанных на причастность к обстрелам населенных пунктов областей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.

https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)