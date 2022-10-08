https://crimea.ria.ru/20221008/posobniki-vsu-zaderzhany-na-khersonschine-i-v-zaporozhskoy-oblasti-1124780748.html
Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области
Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области - РИА Новости Крым, 08.10.2022
Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области
Подозреваемые в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях. При обысках у них изъяты оружие, взрывчатка и спецсредства связи, сообщили в... РИА Новости Крым, 08.10.2022
2022-10-08T17:38
2022-10-08T17:38
2022-10-08T17:38
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Подозреваемые в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях. При обысках у них изъяты оружие, взрывчатка и спецсредства связи, сообщили в пресс-службе Росгвардии.В ведомстве уточнили, что информация о возможной причастности задержанных к обстрелам населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей поступила от смежников."Подразделениями спецназначения Росгвардии проведены адресные мероприятия. Выявлены четыре человека, подозреваемых в пособничестве ВСУ", – говорится в сообщении.В настоящее время ведется проверка задержанных на причастность к обстрелам населенных пунктов областей.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.
https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html
новые регионы россии
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, всу (вооруженные силы украины), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Пособники ВСУ задержаны на Херсонщине и в Запорожской области
Пособников ВСУ задержали в Херсонской и Запорожской областях: изъяты оружие и мины
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт - РИА Новости Крым. Подозреваемые в пособничестве ВСУ задержаны в Херсонской и Запорожской областях. При обысках у них изъяты оружие, взрывчатка и спецсредства связи, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
В ведомстве уточнили, что информация о возможной причастности задержанных к обстрелам населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей поступила от смежников.
"Подразделениями спецназначения Росгвардии проведены адресные мероприятия. Выявлены четыре человека, подозреваемых в пособничестве ВСУ", – говорится в сообщении.
Кроме того, при проверке полученных сведений обнаружен схрон с огнестрельным оружием и 450 минами. Также изъято оборудование связи, которое позволяет отслеживать и передавать данные об объектах гражданской инфраструктуры, положении и составе подразделений, участвующих в специальной военной операции.
В настоящее время ведется проверка задержанных на причастность к обстрелам населенных пунктов областей.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
По итогам проведенных там референдумов большинство жителей высказались за вхождение регионов в состав России. Позже федеральные власти и президент РФ Владимир Путин ратифицировали договора о принятии регионов в состав России и образовании новых субъектов.