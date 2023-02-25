https://crimea.ria.ru/20230225/nepravilnye-pchely-v-khersonskoy-oblasti-nashli-skhron-v-ule-1127196942.html

Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье - РИА Новости Крым, 25.02.2023

Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом РИА Новости Крым, 25.02.2023

2023-02-25T18:39

2023-02-25T18:39

2023-02-25T18:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Улей для патроновОтмечается, что один схрон выявили в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа. По данным силовиков, 57-летний местный житель спрятал в улье в своем дворе более 500 патронов.По данным правоохранителей, мужчина выехал на территорию Украины.Ручной гранатомет в подсобкеКроме того, в Каховке силовики в подсобке жилого дома обнаружили 11 гранат и ручной гранатомет."Сотрудники полиции в Каховском муниципальном округе Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление мест незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявили в подсобном помещении общего пользования жилого дома на ул. Энтузиастов мешок, в котором находились 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет", - сказано в сообщении ведомства.Опасные находки изъяты, ведется разбирательство.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 18 февраля в кафе в селе Лазурное силовики нашли схрон с 20 реактивными противотанковыми гранатами, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схронВ Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатометаВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ

https://crimea.ria.ru/20230201/skhron-v-yame-v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-oruzheynyy-sklad-1126703412.html

https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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