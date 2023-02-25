https://crimea.ria.ru/20230225/nepravilnye-pchely-v-khersonskoy-oblasti-nashli-skhron-v-ule-1127196942.html
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T18:39
2023-02-25T18:39
2023-02-25T18:39
новости
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/19/1127196820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5970b013c9bbaf6e8a4e0576bd1e7c6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Улей для патроновОтмечается, что один схрон выявили в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа. По данным силовиков, 57-летний местный житель спрятал в улье в своем дворе более 500 патронов.По данным правоохранителей, мужчина выехал на территорию Украины.Ручной гранатомет в подсобкеКроме того, в Каховке силовики в подсобке жилого дома обнаружили 11 гранат и ручной гранатомет."Сотрудники полиции в Каховском муниципальном округе Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление мест незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявили в подсобном помещении общего пользования жилого дома на ул. Энтузиастов мешок, в котором находились 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет", - сказано в сообщении ведомства.Опасные находки изъяты, ведется разбирательство.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 18 февраля в кафе в селе Лазурное силовики нашли схрон с 20 реактивными противотанковыми гранатами, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схронВ Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатометаВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230201/skhron-v-yame-v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-oruzheynyy-sklad-1126703412.html
https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/19/1127196820_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a07f910d28a2b1dfbcac8a2cb553be51.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, общество, новые регионы россии
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
В Херсонской области нашли патроны в улье и ручной гранатомет в подсобке жилого дома
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
Улей для патронов
Отмечается, что один схрон выявили в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа. По данным силовиков, 57-летний местный житель спрятал в улье в своем дворе более 500 патронов.
"При осмотре его двора в одном из пчелиных ульев правоохранители обнаружили 505 патронов калибра 5,45 мм, которые там спрятал хозяин дома", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина выехал на территорию Украины.
Ручной гранатомет в подсобке
Кроме того, в Каховке силовики в подсобке жилого дома обнаружили 11 гранат и ручной гранатомет.
"Сотрудники полиции в Каховском муниципальном округе Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление мест незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявили в подсобном помещении общего пользования жилого дома на ул. Энтузиастов мешок, в котором находились 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет", - сказано в сообщении ведомства.
Опасные находки изъяты, ведется разбирательство.
Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 18 февраля в кафе в селе Лазурное
силовики нашли схрон с 20 реактивными противотанковыми гранатами, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра.
Читайте также на РИА Новости Крым: