Рейтинг@Mail.ru
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230225/nepravilnye-pchely-v-khersonskoy-oblasti-nashli-skhron-v-ule-1127196942.html
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье - РИА Новости Крым, 25.02.2023
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом РИА Новости Крым, 25.02.2023
2023-02-25T18:39
2023-02-25T18:39
новости
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
общество
новые регионы россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/19/1127196820_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5970b013c9bbaf6e8a4e0576bd1e7c6d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.Улей для патроновОтмечается, что один схрон выявили в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа. По данным силовиков, 57-летний местный житель спрятал в улье в своем дворе более 500 патронов.По данным правоохранителей, мужчина выехал на территорию Украины.Ручной гранатомет в подсобкеКроме того, в Каховке силовики в подсобке жилого дома обнаружили 11 гранат и ручной гранатомет."Сотрудники полиции в Каховском муниципальном округе Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление мест незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявили в подсобном помещении общего пользования жилого дома на ул. Энтузиастов мешок, в котором находились 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет", - сказано в сообщении ведомства.Опасные находки изъяты, ведется разбирательство.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 18 февраля в кафе в селе Лазурное силовики нашли схрон с 20 реактивными противотанковыми гранатами, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схронВ Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатометаВ Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
https://crimea.ria.ru/20230201/skhron-v-yame-v-khersonskoy-oblasti-nashli-krupnyy-oruzheynyy-sklad-1126703412.html
https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/19/1127196820_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a07f910d28a2b1dfbcac8a2cb553be51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, общество, новые регионы россии
Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье

В Херсонской области нашли патроны в улье и ручной гранатомет в подсобке жилого дома

18:39 25.02.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиСхрон в улье обнаружен в селе Таврийское в Херсонской области
Схрон в улье обнаружен в селе Таврийское в Херсонской области
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости Крым. Правоохранители в Херсонской области обнаружили два тайника с боеприпасами. Один был спрятан в частном дворе на пасеке, второй – в подсобке жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Улей для патронов

Отмечается, что один схрон выявили в селе Таврийское Голопристанского муниципального округа. По данным силовиков, 57-летний местный житель спрятал в улье в своем дворе более 500 патронов.
"При осмотре его двора в одном из пчелиных ульев правоохранители обнаружили 505 патронов калибра 5,45 мм, которые там спрятал хозяин дома", - сказано в сообщении.
По данным правоохранителей, мужчина выехал на территорию Украины.
Возле поселка Новая Маячка Херсонской области нашли схрон с 450 боеприпасами
1 февраля, 09:41
Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад

Ручной гранатомет в подсобке

Кроме того, в Каховке силовики в подсобке жилого дома обнаружили 11 гранат и ручной гранатомет.
"Сотрудники полиции в Каховском муниципальном округе Херсонской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и выявление мест незаконного хранения оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, выявили в подсобном помещении общего пользования жилого дома на ул. Энтузиастов мешок, в котором находились 11 гранат Ф-1 и ручной гранатомет", - сказано в сообщении ведомства.
Опасные находки изъяты, ведется разбирательство.
Рогов: в доме казачьего генерала в Энергодаре нашли схрон с гранатами и тысячи патронов
22 января, 14:24
В Энергодаре в доме "казачьего генерала" нашли крупный схрон с оружием
Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 18 февраля в кафе в селе Лазурное силовики нашли схрон с 20 реактивными противотанковыми гранатами, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон
В Херсонской области нашли крупный арсенал боеприпасов для гранатомета
В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУ
 
НовостиХерсонская областьПроисшествияГУ МВД по Херсонской областиОбществоНовые регионы России
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:38Российская миссия на Луну стартует 13 июля
19:17Где в Крыму сохранилась нетронутая степь
19:01Без дома и хозяев: как коты в Турции выживают в руинах
18:39Неправильные пчелы: в Херсонской области нашли схрон в улье
18:14Заплыв "моржей" прошел в Севастополе ко Дню защитника Отечества
17:41Что, если не Крым: где в действительности ВСУ готовят наступление
17:09Новая Каховка снова под огнем ВСУ: что известно
16:33Сальдо назвал ничтожным мнение G7 о статусе Херсонской области
16:17Попытка военного захвата Крыма уничтожит саму Украину – военный эксперт
15:47"Больше, чем путешествие": когда поездки по России со смыслом
15:25Арабские службы RT и Sputnik попали в десятый пакет санкций ЕС
15:09Новое землетрясение произошло в центральной Турции
14:47Армия России разгромила морпехов и спецназ ВСУ
14:16Наступление ВС России в Донбассе: разбиты склады и западная артиллерия
13:47Отсекаете всех, кто вас кормит: Лукашенко о решении Польши по фурам
13:07В Севастополе на Аллее Славы установят бюсты героям спецоперации
12:25Онлайн-продажи антибиотиков в России начнутся с марта
11:55Военный захват Крыма по формуле Зеленского: в Крыму ответили на заявления
11:20Метровые волны и ветер: как работает Керченская переправа в субботу
11:06Три человека пострадали в аварии в Севастополе
Лента новостейМолния