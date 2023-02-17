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Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон
Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023
Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон
В Чаплынке Херсонской области силовики обнаружили схрон с тонной артиллерийского пороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T08:14
2023-02-17T08:14
херсонская область
происшествия
гу мвд по херсонской области
новые регионы россии
новости
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Чаплынке Херсонской области силовики обнаружили схрон с тонной артиллерийского пороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Правоохранителям предстоит проверить и установить причастных к созданию крупного схрона.В начале феврале в Херсонской области нашли крупный оружейный склад. Схрон был обнаружен в заложенной ветвями яме в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В нем хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий тайник мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.12 февраля в Telegram-канале ГУ МВД по региону сообщили о найденном правоохранителями тайнике с боеприпасами для гранатомета в Алешковском муниципальном округе. Правоохранители обнаружили и изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометыБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР
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РИА Новости Крым
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херсонская область, происшествия, гу мвд по херсонской области, новые регионы россии, новости, безопасность, общество
Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон

В Херсонской области выявили тайник с тонной артиллерийского пороха в бухтах

08:14 17.02.2023
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Херсонской области выявили крупный тайник с тонной артиллерийского пороха в бухтах
В Херсонской области выявили крупный тайник с тонной артиллерийского пороха в бухтах
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Чаплынке Херсонской области силовики обнаружили схрон с тонной артиллерийского пороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"Правоохранители обнаружили свыше 280 бухт артиллерийского пороха общим весом свыше тонны. В последующем сотрудники ОМОН Росгвардии вывезли находку и уничтожили ее контролируемым взрывом", - говорится в сообщении ведомства.
Правоохранителям предстоит проверить и установить причастных к созданию крупного схрона.
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В начале феврале в Херсонской области нашли крупный оружейный склад. Схрон был обнаружен в заложенной ветвями яме в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В нем хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий тайник мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.
12 февраля в Telegram-канале ГУ МВД по региону сообщили о найденном правоохранителями тайнике с боеприпасами для гранатомета в Алешковском муниципальном округе. Правоохранители обнаружили и изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.
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