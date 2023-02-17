https://crimea.ria.ru/20230217/tonna-porokha-dlya-artillerii-v-khersonskoy-oblasti-nashli-esche-odin-skhron-1127034272.html

Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон

Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон - РИА Новости Крым, 17.02.2023

Тонна пороха для артиллерии: в Херсонской области нашли еще один схрон

В Чаплынке Херсонской области силовики обнаружили схрон с тонной артиллерийского пороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону. РИА Новости Крым, 17.02.2023

2023-02-17T08:14

2023-02-17T08:14

2023-02-17T08:14

херсонская область

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гу мвд по херсонской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. В Чаплынке Херсонской области силовики обнаружили схрон с тонной артиллерийского пороха. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.Правоохранителям предстоит проверить и установить причастных к созданию крупного схрона.В начале феврале в Херсонской области нашли крупный оружейный склад. Схрон был обнаружен в заложенной ветвями яме в нескольких километрах от населенного пункта Новая Маячка. В нем хранились свыше 250 минометных боеприпасов и более 200 крупнокалиберных снарядов, а также артиллерийский порох и взрыватели. По предварительным данным, оборудованный рядом с районом боевых действий тайник мог предназначаться для совершения диверсий. При этом находящиеся в нем более 100 мин оказались уже подготовленными к боевому применению.12 февраля в Telegram-канале ГУ МВД по региону сообщили о найденном правоохранителями тайнике с боеприпасами для гранатомета в Алешковском муниципальном округе. Правоохранители обнаружили и изъяли 832 выстрела к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.Читайте также на РИА Новости Крым: В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометыБолее 300 кг взрывчатки: силовики нашли тайник с оружием в ЛНР

https://crimea.ria.ru/20230122/v-energodare-v-dome-kazachego-generala-nashli-krupnyy-skhron-s-oruzhiem-1126520916.html

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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