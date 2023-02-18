https://crimea.ria.ru/20230218/v-kafe-khersonskoy-oblasti-nashli-skhron-s-protivotankovymi-granatami-1127062879.html

В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами

В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами - РИА Новости Крым, 18.02.2023

В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами

В Херсонской области силовики выявили три схрона с боеприпасами. Об этом сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости Крым, 18.02.2023

2023-02-18T09:52

2023-02-18T09:52

2023-02-18T09:56

херсонская область

гу мвд по херсонской области

происшествия

новые регионы россии

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/12/1127062966_0:56:601:394_1920x0_80_0_0_3a245a77bd7efaf1c17989c3187b245a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики выявили три схрона с боеприпасами. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Отмечается, что один из тайников располагался в кафе в селе Лазурное."При проверке следственно-оперативная группа выявила на территории кафе 20 реактивных противотанковых гранат, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра", - сказано в сообщении.Кроме того, при поддержке спецотряда "Гром" правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с Чаплынкой два контактных взрывателя, два снаряда к установке "Град" и танковый выстрел.А в селе Стокопани под Геническом в нежилом строении хранились граната ВОГ-25, два взрывателя, восемь сигнальных мин и 198 патронов калибра 7,62 мм.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 12 февраля в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе силовики обнаружили крупный схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУСхрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный складЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы

https://crimea.ria.ru/20230217/my-obyazatelno-vernemsya-saldo-sravnil-kherson-so-stalingradom-1127051248.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, гу мвд по херсонской области, происшествия, новые регионы россии, общество