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В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами - РИА Новости Крым, 18.02.2023
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В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами
В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами - РИА Новости Крым, 18.02.2023
В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами
В Херсонской области силовики выявили три схрона с боеприпасами. Об этом сообщили в главке МВД по региону. РИА Новости Крым, 18.02.2023
2023-02-18T09:52
2023-02-18T09:56
херсонская область
гу мвд по херсонской области
происшествия
новые регионы россии
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики выявили три схрона с боеприпасами. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Отмечается, что один из тайников располагался в кафе в селе Лазурное."При проверке следственно-оперативная группа выявила на территории кафе 20 реактивных противотанковых гранат, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра", - сказано в сообщении.Кроме того, при поддержке спецотряда "Гром" правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с Чаплынкой два контактных взрывателя, два снаряда к установке "Град" и танковый выстрел.А в селе Стокопани под Геническом в нежилом строении хранились граната ВОГ-25, два взрывателя, восемь сигнальных мин и 198 патронов калибра 7,62 мм.Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 12 февраля в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе силовики обнаружили крупный схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Запорожской области нашли противотанковый арсенал ВСУСхрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный складЧетыре схрона за раз: в Херсонской области нашли патроны и гранатометы
https://crimea.ria.ru/20230217/my-obyazatelno-vernemsya-saldo-sravnil-kherson-so-stalingradom-1127051248.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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херсонская область, гу мвд по херсонской области, происшествия, новые регионы россии, общество
В кафе на Херсонщине нашли схрон с противотанковыми гранатами

В Херсонской области нашли три схрона со снарядами для "Градов" и десятками тысяч патронов

09:52 18.02.2023 (обновлено: 09:56 18.02.2023)
 
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской областиВ Херсонской области нашли три схрона с боеприпасами
В Херсонской области нашли три схрона с боеприпасами
© Telegram-канал ГУ МВД Херсонской области
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 фев – РИА Новости Крым. В Херсонской области силовики выявили три схрона с боеприпасами. Об этом сообщили в главке МВД по региону.
Отмечается, что один из тайников располагался в кафе в селе Лазурное.
"При проверке следственно-оперативная группа выявила на территории кафе 20 реактивных противотанковых гранат, гранату Ф-1, 2 дымовые шашки и около 10 тысяч патронов различного калибра", - сказано в сообщении.
Кроме того, при поддержке спецотряда "Гром" правоохранители обнаружили в лесополосе рядом с Чаплынкой два контактных взрывателя, два снаряда к установке "Град" и танковый выстрел.
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А в селе Стокопани под Геническом в нежилом строении хранились граната ВОГ-25, два взрывателя, восемь сигнальных мин и 198 патронов калибра 7,62 мм.
Тайники с боеприпасами для нужд ВСУ находят на территории нового региона России регулярно. Так, 12 февраля в лесу недалеко от поселка Новая Маячка в Алешковском муниципальном округе силовики обнаружили крупный схрон с 832 выстрелами к гранатомету ВОГ-17. Опасная находка была уничтожена на месте взрывом.
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Херсонская областьГУ МВД по Херсонской областиПроисшествияНовые регионы РоссииОбщество
 
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